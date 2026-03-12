Matka po změně dávek vycházela s 2 500 korunami měsíčně, zasáhl ombudsman

Autor:
  9:12
Mladá samoživitelka z Brna musela po zaplacení nájmu vyjít s částkou zhruba 2 500 korun měsíčně. Na problém upozornil veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Podle něj úřad práce pochybil, když ženě odmítl vyplatit mimořádnou dávku, která má zmírňovat dopady přechodu na takzvanou superdávku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radim Strachoň, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií

Žena dříve pobírala příspěvek na bydlení ve výši 8000 korun. Kvůli přeplatku za energie jí ho však úřad snížil na necelé dva tisíce korun a z důvodu přechodu na superdávku už v této výši zůstal. Náklady na bydlení přitom podle ombudsmana dosahují 15 500 korun měsíčně.

„Dohromady pobírá žena mateřskou spolu s příspěvkem na bydlení ve výši 18 tisíc korun. S tím, co jí po zaplacení nájmu zbude, není možné uživit sebe a už vůbec ne dítě, které sotva přišlo na svět,“ uvedl Křeček.

Menšiny chtějí více práv, než mají ostatní. Společnosti to neprospívá, míní Křeček

Superdávka

Superdávka nahradila od loňského října čtyři dosavadní sociální podpory, a to příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky. Jejich příjemci měli o superdávku požádat do konce loňska a dostat ji poprvé v květnu.

Na začátku března však sněmovna, Senát i prezident schválili odklad výplaty superdávky dosavadním příjemcům podpor, dostanou ji poprvé v srpnu. Důvodem posunu termínu je podle zdůvodnění náročnost přepočtu podpory.

Na ombudsmana se žena obrátila poté, co v prosinci loňského roku neúspěšně žádala úřad práce o dávku mimořádné okamžité pomoci na potraviny, drogerii a oblečení pro dítě. Úřad žádost zamítl s tím, že v Brně je obvyklé nájemné za byt o velikosti 41 metrů čtverečních nižší než 7 tisíc korun.

Podle ombudsmana takové tvrzení neodpovídá realitě na trhu s bydlením. Žena se navíc proti rozhodnutí neodvolala, protože neměla dostatek peněz ani na pořízení kopií dokumentů, které úřad pro odvolání vyžadoval.

Dávka mimořádné okamžité pomoci má podle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí sloužit právě k řešení nestandardních situací souvisejících s přechodem na superdávku. Ombudsman za takovou situaci považuje i narození dítěte.

Vychovatelky bily postižené děti. Chyboval ředitel i inspekce, míní ombudsman

„Příchod potomka na svět nemůže být zohledněný v dávce na bydlení. Zároveň žena nemohla žádat o přídavek na dítě, protože se jí dcera narodila na konci září,“ upřesnil Křeček s tím, že o přídavek na dítě bylo možné zažádat jen do 30. září 2025.

Po zásahu ombudsmana úřad práce své rozhodnutí přehodnotil, uznal chybu a ženě přiznal mimořádnou dávku za listopad a prosinec. Celkem tak získala více než osm tisíc korun.

Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Změna zjednoduší odpisy, menší spolky už nebudou muset vést účetnictví

Přímý přenos
Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Poslanci se budou zabývat novým zákonem o účetnictví, který má zjednodušit podnikům a podnikatelům odpisy i možnost účtovat ve více funkčních měnách. Návrh také ruší pro malé neziskové organizace...

12. března 2026  6:05,  aktualizováno  9:30

Matka po změně dávek vycházela s 2 500 korunami měsíčně, zasáhl ombudsman

Stanislavu Křečkovi sice již vypršel mandát ve funkci ombudsmana, úřad...

Mladá samoživitelka z Brna musela po zaplacení nájmu vyjít s částkou zhruba 2 500 korun měsíčně. Na problém upozornil veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Podle něj úřad práce pochybil, když ženě...

12. března 2026  9:12

Agrošmejdi přitvrzují. Snaží se tlačit nepravdivými informacemi na prodej půdy

Premium
ilustrační snímek

Podnikatelé s manipulativními praktikami, kteří se snaží přemluvit vlastníky k prodeji půdy, jsou nyní podle Zemědělského svazu ČR aktivnější. Cílem je podle zástupců svazu buď aby vlastníci prodali...

12. března 2026,  aktualizováno  9:06

Krajina na úpatí Beskyd se změnila, metrák trhaviny poslal k zemi věž dolu Staříč

Jedna z nejvýraznějších dominant pobeskydské krajiny, skipová věž někdejšího...

Jedna z nejvýraznějších dominant pobeskydské krajiny, takzvaná skipová věž někdejšího dolu Staříč, ve středu navždy zmizela. Železobetonový gigant odstřelili minutu před 9. hodinou ráno. Výbuch...

12. března 2026  8:59

Íránskému režimu zatím kolaps nehrozí, upozorňují americké rozvědky

Žena drží plakáty s ajatolláhem Modžtabou Chameneím během demonstrace na jeho...

Íránskému režimu zatím nehrozí zhroucení, tvrdí ve svých zprávách americké tajné služby. Podle nich má teokratický režim stále kontrolu nad íránskou veřejností. Kontrolní stanoviště íránských...

12. března 2026  8:46

Babiš oživuje plán na novou nemocnici v Letňanech, s magistrátem řešil pozemky

Území dnes označované jako velké rozvojové území (VRÚ) Letňany-Kbely bylo...

Premiér Andrej Babiš (ANO) se dohodl se zástupci pražského magistrátu na postupu ohledně projektu výstavby nové pražské nemocnice v Letňanech. Stát má definovat, jak velký bude potřebovat pozemek a...

12. března 2026  8:45

Semir Gerkhan a jeho Kobra 11 baví diváky už 30 let. Zahrál si zde i Schumacher

Hrdinové legendárního seriálu Kobra 11, jejichž revírem je dálnice.

Již téměř 400 dílů v 50 řadách má německý kriminální seriál Kobra 11, který má mnoho příznivců i v Česku. Jeho první díl měl premiéru na německé televizní stanici RTL 12. března 1996.

12. března 2026  8:33

Trápí vás suchá kůže nebo mastné vlasy? Možná se sprchujete příliš často

Příjemná. Jenže nejen to, horká vana rovněž prospěje zdraví.

Když návrhářka a módní ikona Vivienne Westwoodová prohlásila, že se koupe pouze jednou týdně, vzbudila tím velký rozruch. Horkou sprcha nebo relaxační koupel mnozí vnímáme jako každodenní...

12. března 2026  8:30

Íránské lodě zasáhly v iráckých vodách dva tankery. Jeden člen posádky zemřel

Sledujeme online
Íránské lodě zasáhly v iráckých vodách dva tankery

Íránské lodě naložené výbušninami zasáhly v iráckých vodách dva tankery s palivem, které začaly hořet. Irák následně začal s evakuací dvou desítek členů posádky z obou plavidel. Jeden člověk při...

12. března 2026  7:04

ČEZ vydělal přes 27 miliard, na poklesu čistého zisku se naposledy podepsala daň

ilustrační snímek

Čistý zisk společnosti ČEZ meziročně klesl o 1,7 miliardy Kč na 27,4 miliard korun. Příčinou byly vyšší odpisy za nákup distribuční firmy plynu GasNet a její začlenění do Skupiny. Dalším důvodem se...

12. března 2026

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

První týden války s Íránem stál USA přes 238 miliard korun, téměř polovina šla na munici

Dobal Trump (11. března 2026)

První týden války s Íránem stál Spojené státy 11,3 miliardy dolarů (přes 238 miliard Kč) a jen za munici se za první víkend útoků utratilo pět miliard dolarů. Takový odhad poskytl americkému Kongresu...

12. března 2026  6:54

Množí se důkazy o americkém útoku na dívčí školu v Íránu. Pentagon měl staré mapy

Torpédoborec USS Frank E. Petersen Jr. odpaluje střelu Tomahawk během operace...

Americká armáda zasáhla íránskou dívčí školu omylem pravděpodobně kvůli zastaralým informacím o nedaleké námořní základně, uvedla CNN s odvoláním na dva zdroje obeznámené s předběžnými závěry...

12. března 2026  6:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.