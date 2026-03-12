Žena dříve pobírala příspěvek na bydlení ve výši 8000 korun. Kvůli přeplatku za energie jí ho však úřad snížil na necelé dva tisíce korun a z důvodu přechodu na superdávku už v této výši zůstal. Náklady na bydlení přitom podle ombudsmana dosahují 15 500 korun měsíčně.
„Dohromady pobírá žena mateřskou spolu s příspěvkem na bydlení ve výši 18 tisíc korun. S tím, co jí po zaplacení nájmu zbude, není možné uživit sebe a už vůbec ne dítě, které sotva přišlo na svět,“ uvedl Křeček.
|
Menšiny chtějí více práv, než mají ostatní. Společnosti to neprospívá, míní Křeček
Superdávka
Superdávka nahradila od loňského října čtyři dosavadní sociální podpory, a to příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky. Jejich příjemci měli o superdávku požádat do konce loňska a dostat ji poprvé v květnu.
Na začátku března však sněmovna, Senát i prezident schválili odklad výplaty superdávky dosavadním příjemcům podpor, dostanou ji poprvé v srpnu. Důvodem posunu termínu je podle zdůvodnění náročnost přepočtu podpory.
Na ombudsmana se žena obrátila poté, co v prosinci loňského roku neúspěšně žádala úřad práce o dávku mimořádné okamžité pomoci na potraviny, drogerii a oblečení pro dítě. Úřad žádost zamítl s tím, že v Brně je obvyklé nájemné za byt o velikosti 41 metrů čtverečních nižší než 7 tisíc korun.
Podle ombudsmana takové tvrzení neodpovídá realitě na trhu s bydlením. Žena se navíc proti rozhodnutí neodvolala, protože neměla dostatek peněz ani na pořízení kopií dokumentů, které úřad pro odvolání vyžadoval.
Dávka mimořádné okamžité pomoci má podle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí sloužit právě k řešení nestandardních situací souvisejících s přechodem na superdávku. Ombudsman za takovou situaci považuje i narození dítěte.
|
Vychovatelky bily postižené děti. Chyboval ředitel i inspekce, míní ombudsman
„Příchod potomka na svět nemůže být zohledněný v dávce na bydlení. Zároveň žena nemohla žádat o přídavek na dítě, protože se jí dcera narodila na konci září,“ upřesnil Křeček s tím, že o přídavek na dítě bylo možné zažádat jen do 30. září 2025.
Po zásahu ombudsmana úřad práce své rozhodnutí přehodnotil, uznal chybu a ženě přiznal mimořádnou dávku za listopad a prosinec. Celkem tak získala více než osm tisíc korun.