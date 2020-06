Staráte se, až když je pozdě, kárá ombudsman stěžovatele z podmáčených domů

Bránit se proti poškození nemovitostí je třeba už v době, kdy se stavba povoluje, upozornila mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková.

U ombudsmana si stěžoval například majitel starého domu stojícího pod úrovní silnice, že si vybudoval nájezdy k domu tak, aby jejich hrany fungovaly jako zábrany proti vodě. Obec však při rekonstrukci nechala povrch vozovky vyasfaltovat a následně vybudovala podél silnice odvodnění. Zábrany u nájezdů k domu přitom odstranila. Majitel domu pak namítal, že v důsledku toho při dešti stéká k jeho domu mnohem více vody.

Zabránit takovým situacím je podle ombudsmana možné ve správních řízeních o umístění stavby a následném povolení stavby. Řešit tento problém v době, kdy už stavba začala podle schváleného projektu, je podle něj komplikované.

„Lidé by se ve vlastním zájmu měli zajímat o to, co se v jejich obci plánuje. Měli by si zvyknout pravidelně sledovat úřední desku místního úřadu. Jen tak se včas dozví o zahájení příslušného řízení, mohou se s projektem stavby na úřadě seznámit a stihnou uplatnit námitky,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček.

Zajímejte se včas

Pozor by si podle ombudsmana měli dávat především majitelé nemovitostí stojících níž, než je vozovka. Měli by se zajímat o projekt, ověřit si, jakým způsobem bude dešťová voda odváděna. V případě nejasností ohledně sklonu povrchu silnice by měli kontaktovat projektanta a ujistit se, že stavba neohrozí jejich majetek. Pokud ve správním řízení uplatní připomínky, musí se jimi stavební úřad a projektant zabývat.

Dosáhnout nápravy u započaté nebo dokončené stavby je už podle něj problematické. Občanský zákoník uvádí, že vlastník pozemku má právo požadovat, aby soused upravil svou stavbu tak, aby z ní nestékala voda nebo nepadal sníh či led na jeho pozemek. Stéká-li však voda na pozemek přirozeným způsobem z výše položeného pozemku, především pokud tam pramení nebo stéká kvůli dešti či oblevě, nemůže soused požadovat, aby vlastník výše položeného pozemku úpravy provedl.