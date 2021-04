Nejmenší děti nemají v kojeneckých ústavech co dělat, míní ombudsman

Podle Šimůnkové nemají nejmenší děti co dělat v zařízeních ústavního typu. Kromě toho ombudsman navrhuje zvýšení odměn pěstounů na přechodnou dobu.

Kancelář ve středu prezentovala výroční zprávu za rok 2020 včetně přijatých podnětů a hlavních problémů, kterým se ombudsman věnoval. Součástí bylo 13 legislativních doporučení, přičemž některá se týkají právě kojeneckých ústavů a odměn pěstounů. „Je to doporučení z minulého roku, ale není to vyřešeno doteď, takže je to řešení do budoucna,“ uvedla Šimůnková.

Podle ní se nyní Sněmovna zabývá několika novelami, které se problematiky týkají. „Nejmenší děti nemají co dělat v zařízeních ústavní péče. Česká republika je povinná dětem do tří let zajistit ochranu v rámci rodinné péče, náhradní rodinné péče a zejména by se měla více soustředit na preventivní komunitní služby, které by měly podporovat rodiny, které na tom nejsou dobře, aby děti nemusely být umístěny do zařízení těchto typů,“ uvedla Šimůnková.

Kromě toho kancelář navrhuje zvýšení odměn pěstounů na přechodnou dobu. Podle Šimůnkové tito lidé vykonávají pěstounskou péči jako práci, přičemž je jim vyplácena částka okolo 20 tisíc korun. „Náš návrh je takový, aby odměny přechodných pěstounů byly odstupňované podle toho, zda nemají dítě v péči, zda mají jedno, případně jestli mají v péči dítě, které je závislou osobou, tedy s postižením a příspěvkem v prvním, druhém, třetím a čtvrtém stupni,“ řekla Šimůnková.

Odměna by měla být podle ní odstupňovaná od částky minimálně 27 tisíc korun v případě péče o žádné dítě až po 36 tisíc korun v případě, že pěstoun pečuje o dítě, které je osobou závislou.