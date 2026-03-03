Cestující dorazili na Letiště Václava Havla výrazně později, než byl plánovaný přílet. Řada z nich přiznala, že desetihodinová cesta se zastávkou na doplnění paliva v Egyptě pro ně byla mimořádně náročná. První spoj z Ománu dorazil v 2:05, tedy o tři hodiny a padesát minut později, než očekávali.
Většina cestujících prvního spoje přiletěla z destinací v Ománu. Některým se dovolená nečekaně prodloužila, jiným se naopak zkrátila. Na koordinaci celého letu se výrazně podílely i cestovní kanceláře, jak přiznala řada cestujících.
„Cítili jsme v jednu chvíli silné otřesy. Byly pravděpodobně způsobeny detonací,“ uvedla paní Soňa, která cestovala právě z Ománu. „Původní let byl zrušen, a poté znovu obnoven. Měli jsme veliké štěstí,“ dodala s širokým úsměvem.
Mnozí však podle ní takové štěstí neměli: „Na letištích jsme potkali řadu uvázlých Čechů, kteří nevěděli, jak postupovat dál. Cestovali totiž individuálně – ne s cestovní kanceláří,“ vysvětlila problém řady jiných turistů.
Jeden z cestujících, který pobýval v Dubaji, například popsal komplikovanou cestu na letiště. „Jedním taxíkem na hranice, druhým z hranic. Přijeli jsme asi hodinu po plánovaném odletu, ale letadlo se ještě podařilo zdržet a dostat se na palubu,“ popsal.
Jedna z rodin se vracela například z dovolené v Thajsku, když jejich let nabral nečekaný směr. Místo plánovaného přistání v Šardžá nedaleko Dubaje byli zhruba dvacet minut před přistáním odkloněni do Ománu.
Posíláme airbus do Šarm aš-Šajchu a do Jordánska pro Čechy, oznámil Babiš
Pilot letadla Petr Kubečka následně na místě novinářům potvrdil, že mezipřistání proběhlo. „My jsme operovali jen ten poslední úsek. Z Maskatu do Marsa Alamu přiletěla jiná posádka,“ uvedl po příletu.
„Deset a půl hodiny v letadle, jsme šťastní, že jsme doma. Bezpečnost je samozřejmě na prvním místě,“ říkají Adriana a Radka z Olomouce. Ohrožení podle svých slov přímo nezažily.
Po odklonění letu Adriana s Radkou prý kontaktovaly nouzovou linku ministerstva zahraničních věcí. Dvě ženy se zároveň zaregistrovaly do systému Drozd a během 24 hodin obdržely další informace. Následně se dvěma pasažérkám ozvala společnost Smartwings s dalším postupem.
„Jsme šťastné, že jsme doma, ale z dovolené se nám nechtělo,“ řekly dvě ženy z Jihlavy a Vrchlabí. Helena z Poděbrad naopak pro iDNES.cz popsala, že během pobytu slyšela dron i rány. V jednu chvíli cítila také výrazné otřesy hotelu.
Cestující z Ománu však většinou žádné velmi nebezpečné chvíle nezažili. „Cesta byla parádní,“ říká Lea z Českých Budějovic s tím, že jejich pobyt události nijak nezkrátily.
Podobně mluví i žena z Prahy: „Dovolená byla krásná, ale když si začnete uvědomovat, co se tam děje, přejete si být zpátky hlavně kvůli dětem. Jsme rádi, že se o nás cestovní kancelář postarala.“ Řada lidí tak přístup cestovní kanceláře ocenila. Ta podle jejich slov situaci zvládla profesionálně.
Z Ománu se například vracela také skupina žen, která do destinace zamířila na cvičení jógy. Mimořádné události jim však cestu nijak nenarušily. O situaci je podle jejich slov průběžně informovala cestovní kancelář.
Někteří pak událost nevnímají jako důvod pro přehodnocení cestování do regionu Blízkého východu. „Tam se pořád něco děje. To by člověk nemohl vycestovat nikam. Beru to bez problémů. Pojedu znova,“ glosuje na prázdném letišti paní Jana z Pardubic.
Evakuace českých občanů
V zemích Blízkého východu se podle dostupných informací stále nachází tisíce českých občanů. Alespoň část z nich se tak v úterý v brzkých ranních hodinách vrátila dvěma komerčními lety do Prahy.
Lety zprostředkovala společnost Smartwings, která vyslala dva lety do ománského Maskatu a Salála. O letech společnosti Smartwings informoval premiér Andrej Babiš v neděli v rozhovoru pro Televizi Nova.
Změna plánu. Speciály letí do Ománu, do Egypta a Jordánska až v úterý
Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež v pondělí uvedl, že se cena obou dvou letů pohybuje okolo 20 milionů korun. Tyto náklady by měly zaplatit cestovní kanceláře Čedok, Fischer a Exim Tours, dodal.
Repatriační lety, které iniciovala česká vláda, byly přeloženy až na úterý, informovalo v pondělí ministerstvo zahraničních věcí. Konflikt eskaloval poté, co Izrael a Spojené státy zahájily vojenskou operaci proti Íránu. Ten následně odpověděl odvetnými útoky pohrozil dalšími údery. Některé státy regionu přistoupily k dočasnému uzavření.