Sinolog: Lidská práva na OH? Uvidíme, jak Čína zareaguje na názory sportovců

Na čínské olympijské hry v letošním roce míří 34 hlav států, předsedové vlád či šéfové mezinárodních organizací.

„Vladimír Putin je bezpochyby nejzajímavější návštěvou. Po zahájení her se očekává také summit mezi Čínou a Ruskem,“ uvedl v Rozstřelu sinolog Vít Vojta.

Řada evropských zemích, včetně České republiky, se však omluvila a své představitele do Číny nevyšle.

„Za administrativy (Donalda) Trumpa začala vrcholit politika vylučování Číny, která poznamenala řadu oblastí a dotkla se bohužel i sportovní,“ komentoval situaci sinolog.

Kontext bojkotu tohoto svátku sportu ze strany řady západních zemí je podle Vojty široký. Důvodem pro toto rozhodnutí je zejména porušování lidských práv, ke kterému v Číně dochází.

Česká ředitelka Amnesty International Linda Sokačová už dříve uvedla, že největším problémem je právě místo konání. Čína se podle jejích slov neměla stát pořadatelem her.

„V lednu loňského roku mluvčí prezidenta Bidena dementovala diplomatický bojkot. Následně však USA se svými spojenci, především Velkou Británií a Kanadou řekly, že tam své představitele nepošlou,“ uvedl dále Vojta.

Sinolog je však dle svých slov spíš příznivcem diplomatických jednání. „Odsuzování a jednostranná prezentace v médiích k ničemu nevede. Celá řada kritiků lidských práv spíše řeší mediální show,“ dodal.

Letošní hry podle jeho názoru budou pod drobnohledem, a to nejen kvůli pokročilejším technologiím, ale právě i zostřenou rivalitou mezi Spojenými státy a Čínou.

V době olympijských her by však měly mlčet jakékoli zbraně, tedy i válka slova. „Když už bylo rozhodnuto, že je má pořádat Čína, nechť se uskuteční aspoň v krátké době míru,“ řekl.

Kolektivní vedení státu a mediální komunikace

Dalšími tématy diskusního pořadu byly bývalé olympijské hry, způsob kolektivního vedení státu a mediální komunikace Číny.

Tu Vojta označil za značně nesrozumitelnou. Zároveň však podobně nejednoznačně často komunikují i západní země, kvůli čemuž Čína určitým akcím nerozumí, míní sinolog.

Čínské vedení následně okomentoval jako specifické. „Vláda je kolektivní, a pokud se ukáže, že si současná generace odžila své, je čas pro novou,“ řekl.

Změny se však pravděpodobně stát na podzim nedočká, prezident Si-Ťin-pching podle jeho názoru obhájí mandát. „Uvidíme, jestli se už během třetího mandátu bude zvažovat nástupce,“ dodal.

Extrémní situace nenastanou

V další části pořadu Vojta promluvil o politických gestech a případných ostřejších projevech názorů na hrách, ať už ze strany sportovců či novinářů.

„Sám jsem zvědavý na reakce. Myslím, že se pořadatelé budou snažit toho hodně snést a práh trpělivosti podle mě bude vysoký,“ komentoval Vojta.

Přesto - může se nějaký kritický názor sportovce či komentář dostat do místních médií? „Velice obtížně. Protože celá organizace těchto her je v uzavřeném kruhu, je to z hlediska čínské nulové tolerance ke covidu, do kterého se dostávají sportovci, trenéři, ale i novináři či obslužný personál. A je to uzavřeno. A novináři mají zpravidla své úkoly a vědí o čem psát.“

A novináři, kteří by napsali něco ostrého proti Číně, může být vyhoštěn? „Čeho by si mohl všimnout, když bude v uzavřeném kruhu. Tam myslím, že bude všechno šlapat a tyhle extrémní situace snad nenastanou,“ popsal Vojta. A jak by případně zareagovala čínská propaganda? „To jsem sám zvědav,“ dodal sinolog.

Základní přístup Číny k organizaci podobných akcí ale označil za pohostinný. „Snaží se, aby nikdo nebyl dotčen a aby všechno proběhlo dobře, hlavně z hlediska rituálů.“

Případné problematické situace se podle něj budou snažit řešit v tichosti a individuálně. Extrémní situace však Vojta neočekává. Sportovci se podle něj dočkají kvalitně připravených her.