Odvážná, či tragická? Kolekce pro Paříž budí emoce, v plášti lidé spíš vidí župan

„Katastrofa, kam se poděly třeba národní barvy,“ okomentoval uživatel Tomáš na Facebooku novou olympijskou kolekci. Navíc dodal, že by si čeští sportovci měli spíše obléct obleky. „V tom aspoň nebudou dělat ostudu,“ napsal.

Jiná uživatelka Facebooku ale s tímto tvrzením nesouhlasí. „Konečně někdo přišel s něčím, co odpovídá současné době. Navíc do Paříže – centra módy? To miluju,“ napsala na Facebook Barbora. Podle ní není nutné, aby sportovci měli na oblečení české vlajky.

Autor kolekce Jan Černý ale vysvětluje: „Podle mě to není sportovní, ale reprezentativní oblečení, které je dělané pro kameru a foťák. Je důležité si uvědomit, že půlku toho pohltí kamera, proto jsou věci výraznější, aby zaujaly celý svět.“

Čeští sportovci na slavnostní zahájení olympijských her, které se uskuteční 26. července na řece Seině, oblečou místo tradičních sak nebo šatů plášť z japonského nylonu. Ten má propojovat český baloňák s trenčkotem, jenž je typický pro Francii.

Černý se pro olympijskou kolekci nechal inspirovat národními barvami. Kolekce je laděná do temně modré, tlumené červené a krémově bílé.

Plášť vypadá spíš jako župan

Nejvíce kontroverzním se v diskusích stal plášť, který zdobí inkoustově modrý Rorschachův vzor odkazující na dílo grafika a malíře Vladimíra Boudníka, který se narodil v roce 1924, kdy naposledy proběhly olympijské hry v Paříži.

Kolekce českých sportovců pro zahajovací ceremoniál olympijských her v Paříži.

„České detaily jsou ty modré fleky? Proboha, co je to za hrůzu,“ napsal na síti X Rudolf.

K němu se přidal i Jan, který přirovnal plášť k županu. „Jako nevím, ale měli by si ty župany před focením sundat,“ rozhořčil se.

Za návrháře se postavili čeští sportovci.

„Je super, že kolekce má české barvy a jsou na ní i sportovní prvky, zároveň je módní. Brutálně speciální kolekce se mi líbí hodně. Je hezká, důstojná, cool, prostě skvělá. Přijde mi mega hustá a moc se těším, že si ji budu moci obléknout,“ zmínila atletka Kristiina Sasínek Mäki.

Oblíbence si ale nová kolekce našla i mezi běžnými diváky. „Mně se kolekce líbí. Přijde mi to odvážné, barevně hezky sladěné, zajímavé detaily. Myslím, že by byla nuda jít v nějakém saku s vázankou,“ napsala na Facebooku čtenářka Zuzana.

„Není to úplně můj styl, ale konečně něco originálního, co jde s dobou. Z čistě módního pohledu se mi to líbí. Odkaz na Vladimíra Boudníka je super a určitě potěší všechny, kdo se v umění orientují,“ okomentovala pak uživatelka Eliška na síti X.

Černý je však na svou kolekci pyšný. „Já si stojím za tím, že kolekce je aktuální v pojetí světové módy, proto jsem ji takhle postavil a jsem na ni pyšný.“

Není to poprvé, kdy se olympijská kolekce stala terčem kritiky. Velké kontroverze vzbudila i ta před dvanácti lety na hry v Londýně.

Outfit českých sportovců tehdy doplnily výrazné modré holínky, navíc v rukou měli deštníky. Tato kolekce se však dnes řadí mezi ty ikonické.