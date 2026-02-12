MOV diskvalifikaci odůvodnil tím, že by použití helmy znamenalo porušení pravidla olympijské charty, jež zakazuje politická vyjádření. Informaci jako první přinesl server Odkryto.
„Já to nevnímám jako spravedlivé rozhodnutí. Tady se nejedná o politickou propagandu, která by mohla kohokoli urážet. Jedná se o vyjádření respektu,“ řekl Pavel, který dějiště olympijských her před několika dny navštívil.
„Myslím, že tady mohl olympijský výbor udělat gesto a brát to jako respekt,“ podotkl prezident.
Heraskevyče přesvědčovala i prezidentka MOV
Heraskevyče se ve stejný den před začátkem závodu v italské Cortině d’Ampezzo snažila přesvědčit ke změně postoje i prezidentka MOV Kirsty Coventryová, ale neuspěla.
Ukrajinská výprava oznámila, že se proti diskvalifikaci odvolá ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS). Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se později rozhodl Heraskovyčovi udělit Řád svobody.
Skeletonista chtěl helmou se speciálním designem uctít sportovce padlé ve válce. Ta trvá od 24. února 2022, kdy na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina napadla Ukrajinu ruská armáda.
Pavel se zákazem účasti Rusů souhlasí
V helmě absolvoval Heraskevyč v Cortině tréninky, pro závody jeho žádost o schválení MOV odmítl. Dovolil mu smuteční pásku na paži a vyjadřovat názory v rozhovorech. Na takový kompromis Heraskevyč nepřistoupil.
Ruští sportovci nesmí kvůli ruské invazi na Ukrajinu na hrách startovat. Svolení k účasti pod neutrální vlajkou dostalo 13 sportovců z Ruska a sedm z Běloruska. Pavel se zákazem účasti Rusů souhlasí.
„Myslím si, že je dobře i z hlediska důvěry v pravidla a hodnoty ve světě dodržet to, že stát, který vede agresivní válku proti jinému státu, by se neměl účastnit olympijských her,“ řekl serveru. Opatření by podle něj mělo trvat do té doby, než bude na Ukrajině uzavřený mír.
Ukrajinský parlament v dříve přijaté rezoluci odsoudil rozhodnutí MOV zakázat sportovci zúčastnit se závodu v přilbě s vyobrazením obětí ruské agrese jako nespravedlivost a faktický projev podpory ruskému agresorovi.