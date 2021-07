Japonské testy nejsou přesnější. WHO nastavila stejná pravidla pro celý svět

„Manželčina teta pracuje v Česku v laboratořích a říkala, že v Česku se testy dělají třeba na dvacet nějakých hodnot, cyklů, aby ušetřili. A v Japonsku se testy dělají na 100 nebo 120 těchto hodnot. Jsou dražší, podrobnější. Proto se také může stát, že výsledky mohou být jiné,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz Širuček.



V České republice i ve zbytku světa se testuje téměř vždy laboratorní metodou RT-PCR, tedy polymerázovou řetězovou reakcí s reverzní transkripcí. Jejím principem je rozpoznání genetické informace viru například ze vzorku sliznice nosohltanu, a tedy přítomnosti viru samotného v těle pacienta.

„V prvním kroku máte dvě spojená vlákna DNA, která se rozvolní a obě se namnoží. Takže vznikne další dvojitá vazba, která se znovu rozvolní a namnoží,“ přiblížila metodu PCR viroložka Ruth Tachezy. Toto se opakuje celý cyklus, tudíž počet detekovaných cílů narůstá exponenciální řadou. „Zmnožuje se tedy cíl, který se detekuje, na rozdíl od antigenních testů, kde se vzorek nenamnožuje, takže jsme logicky schopni detekovat jen větší množství viru,“ přiblížila.



Jak dodává, 100 až 120 cyklů, o kterých mluvil Širuček, je spíše nesmysl. „Citlivost PCR se mezi laboratořemi lišit může až o sedm cyklů, a to podle zvoleného testu a nastavených podmínek,“ popsala s tím, že standardně se v laboratořích dělají testy do 40 až 45 cyklů. „Pokud vidíme nějakou pozitivu, maximálně zachycujeme 40. cyklus, ale 120. se mi skutečně zdá jako nesmysl,“ dodala.

„Něco jiného je, když máte vypracovanou svoji metodu, podle které stanovíte, kdy je test negativní. Pokud ale používáte testy od určitého výrobce, ten hodnoty stanoví. Většinou je to uzavřený systém, který poté ukáže, zda je test negativní, nebo není. Ale nikdy to nepřesahuje 45 cyklů, aby byl vzorek považován za pozitivní,“ uvedla.



Že laboratoře v Japonsku běžně využívají 40 až 45 pěti cyklů potvrzuje například také informace serveru Japan Today. Že testy využívají stejnou metodu jako ty evropské, potvrdil také Státní zdravotnický ústav.

WHO nastavila citlivost jednotně

Standardy testování na covid-19 a také jejich citlivost a validitu podle SZÚ nastavila jednotně Světová zdravotnická organizace (WHO) pro všechny kontinenty. Z veřejně dostupného seznamu, který je zveřejněn na stránkách japonského ministerstva zdravotnictví, je možné podle SZÚ zjistit, že se v Japonsku používají testy od totožných výrobců jako v EU.



„Je prakticky vyloučeno, aby laboratoře v ČR, které mají povolení PCR testy provádět, používaly ‚jakési‘ méně citlivé testy,“ uvedla mluvčí SZÚ Barbora Macková. Všechny zapojené laboratoře podle ní deklarovaly, že používají diagnostiku schválenou pro použití v EU.

Podle SZÚ tedy není možné, aby někdo, kdo má nemoc covid-19, měl v ČR negativní výsledek PCR testu. „Pokud je člověk v momentě testování PCR negativní, je považován za zdravého. Teoreticky může mít ale v sobě po vystavení nákaze již virus, který se v následujících hodinách v jeho těle pomnoží až do úrovně, kdy ji už testy zachytí. Tomu se říká inkubační doba,“ napsala mluvčí SZÚ Štěpánka Čechová.

Variantou tedy může být, že účastníci, kteří měli v Česku negativní test, už v sobě nákazu měli, ale teprve po několika dnech se projevila. Možností je i to, že se nakazili až po negativním testu. „Jestliže někomu vyjde v krátké době nejprve negativní a následně pozitivní test, velmi pravděpodobně byl viru vystaven v době po prvním testování,“ uvedla mluvčí.

PCR testy jsou pozitivní i před propuknutím příznaků

PCR test odhalí nákazu až dva dny před vypuknutím příznaků a pak po celou dobu toho, kdy je pacient infekční. To může být jen po dobu, co má příznaky, tedy obvykle 5 až 7 dnů, ale může to být i výrazně déle, a to až 5 týdnů. Podstatné je, že na výsledky nemá vliv stav pacienta a průběh nemoci. Po vyléčení je test negativní.



Podle Jana Dvořáka z Centra Očkování a cestovní medicíny Avenier bývají PCR testy pozitivní i před propuknutím příznaků, je to tedy metoda nejvhodnější k rychlému a spolehlivému odhalení, zda člověk není v daný moment nakažen a nešíří virus do svého okolí. „Souhrnem lze říci, že metodu PCR vždy upřednostňujeme k diagnostice koronavirové infekce,“ uvedl.

Jako první se onemocnění covid-19 objevilo hned po sobotním příletu speciálu z pražských Kbel do Japonska u lékaře Vlastimila Voráčka, ortopeda tenisových týmů, kterého nominoval Český tenisový svaz a jak se ukázalo, není očkovaný. V izolaci je i plážový volejbalista Ondřej Perušič, u něhož nákazu odhalily v neděli každodenní testy v olympijské vesnici.



Třetím pozitivním byl Simon Nausch, manžel Slukové a trenér českého páru. Ve středu přišel o start ve stolním tenisu Pavel Širuček. Pozitivní test má rovněž plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková.