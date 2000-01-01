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V neděli se na pražských Olšanech uskutečnil pietní ceremoniál ke Dni vzpomínek. Památku padlých vojáků uctily desítky lidí včetně náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Nechyběli ani zástupci velvyslanectví zemí Commonwealthu, armády a dalších organizací.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Ceremoniálu se zúčastnila řada hostů a představitelů armády. Mezi přítomnými nechyběl ani náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Hudební doprovod zajistila hudba Armády ČR. Na závěr pietního aktu zazněla česká a britská hymna.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pietní ceremoniál ke Dni vzpomínek připadá vždy na druhou neděli v listopadu, nejblíže k 11. listopadu – výročí konce první světové války v roce 1918.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na pražských Olšanech se nachází čestné pohřebiště Commonwealthu, kde odpočívají vojáci a letci, kteří ztratili život na území Československa při obou světových válkách.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Detail uniformy s připnutým vlčím mákem. Tento květ odkazuje na první světovou válku a hroby padlých vojáků na flanderských bojištích, kde květina divoce rostla.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na akci se zastavili i nejmladší účastníci. Právě děti vnášejí do pietního aktu naději a připomínají, že odkaz padlých hrdinů zůstane živý i pro příští generace.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Britská královská rodina má k tomuto dni silný vztah. Členové rodiny tradičně nosí hned několik vlčích máků najednou – spekuluje se, že každý mák patří jednomu z padlých předků v rodině.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Britské čestné pohřebiště na Olšanech spravuje Komise pro válečné hroby Commonwealthu (CWGC), která dohlíží na údržbu památníků padlých po celém světě.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pietního aktu se pravidelně účastní také skauti. Svou přítomností vedou mladou generaci k úctě k válečné historii.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zatímco v Česku se Den vzpomínek drží spíše v tiché a komorní rovině, v Anglii jde o velkou celonárodní událost. Přesně v jedenáct hodin tam miliony lidí drží dvě minuty ticha na památku padlých.
Autor: Petr Topič, MAFRA