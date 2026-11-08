Vlčí máky na Olšanech. Desítky lidí uctily padlé vojáky, zúčastnil se i Hlaváč

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„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí
Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...
Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny
Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...
V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska
Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...
Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát
Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...
Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté
Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...
Jak dlouho trvá vyšetřování dopravní nehody? Průvodce advokáta trestním řízením
Dopravní nehoda trvá zpravidla jen několik sekund, její následky však mohou poškozeného provázet měsíce i roky. Vedle léčby a návratu do běžného života se často musí orientovat také v policejním...
Brambor je méně, ceny rostou. Pěstitelům ale loňské ztráty nesmažou
Loňská obrovská úroda brambor přidělala kvůli propadu cen zemědělcům vrásky. Letos se situace obrátila, ale podle předsedy Českého bramborářského svazu Josefa Králíčka ne moc k lepšímu
Goodbye Bibi. Donald Trump dává od Netanjahua ruce pryč
USA utnou bezpečnostní pomoc Izraeli za 83 miliard korun ročně. Není to zdaleka jediná indicie, že mezi Trumpem a Netanjahuem není vše, jak má být.
Ropná krize zasáhla české firmy. Kdo může, zdražuje, zemědělci jsou na dně
Více než 80 procent tuzemských podniků pociťuje přímé dopady ropné krize a drahých energií. Velká část z nich přitom zvýšené náklady nedokáže promítnout do cen a absorbuje je v propadu vlastních...
Češi jsou v exekucích za 535 miliard. Výše dluhů letí vzhůru, nejčastěji to je za mobil
V Česku je v exekuci přes 586 tisíc lidí. Dalších téměř 350 tisíc dospělých má dluhy po splatnosti, tedy nevyrovnali své závazky včas a už jim nabíhají penále.
KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?
Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....
Polsko čelí vlně dezinformací po střelbě v Krakově, podezřelé jsou i ruské účty
Polsko po teroristickém útoku v Krakově, kde útočník v sobotu zabil šest lidí a dalších 15 zranil, zalila obrovská vlna dezinformací, uvedl na síti X místopředseda polské vlády, ministr digitalizace...
Mohutný zátah proti mladým v Moskvě. Policie se je snažila zverbovat do války
Ruská policie v noci ze soboty na neděli zadržela v centru Moskvy stovky mladých lidí při zátahu, který označila za preventivní akci. Zadržené mladé muže, kteří dosáhli plnoletosti, se policisté...
Hokej? Mužský sport, řekl Macinka a mluvil o „mužatkách“. Tepe ho nejen opozice
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS pronesl slova o „ruských mužatkách“. Stalo se tak v souvislosti s hokejovým šampionátem žen. Exministr zahraničí Jan...
Hnutí SPD hodnotilo volební neúspěch. Okamura chce pokračovat v jeho vedení
Volební konference SPD se sejde příští rok v dubnu. Nové vedení bude vybírat po třech letech. V neděli se straníci na neveřejném zasedání celostátního grémia, které řešilo důvody neúspěchu SPD v...
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Můj život byl jen chlast a ženský. Pošta o hudbě, odchodu od dcery i útěku ze tmy
Proslavilo ho účinkování v populární hudební skupině Laura a její tygři. Roky také patřil k nejvytěžovanějším muzikálovým zpěvákům. Martin Pošta si dokázal užívat okamžiky slávy plnými doušky. „Žil...
Elektronika zesiluje brutalitu dětí. Jsme svědky fascinace zlem, říká pedagog
Podobných případů, jako je ten nedávný ze slovenského Staškova, kdy třináctiletý školák usmrtil učitelku a spolužačku, rapidně přibývá, byť naštěstí většinou nedospějí do tak tragického konce. „S...