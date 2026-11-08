Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vlčí máky na Olšanech. Desítky lidí uctily padlé vojáky, zúčastnil se i Hlaváč

Autor: ,
Fotočlánek   15:54
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Na válečném hřbitově Britského společenství národů na Olšanech proběhl pietní... Na válečném hřbitově Britského společenství národů na Olšanech proběhl pietní... Na válečném hřbitově Britského společenství národů na Olšanech proběhl pietní... Na válečném hřbitově Britského společenství národů na Olšanech proběhl pietní... Na válečném hřbitově Britského společenství národů na Olšanech proběhl pietní... Na válečném hřbitově Britského společenství národů na Olšanech proběhl pietní... Na válečném hřbitově Britského společenství národů na Olšanech proběhl pietní... Na válečném hřbitově Britského společenství národů na Olšanech proběhl pietní... Na válečném hřbitově Britského společenství národů na Olšanech proběhl pietní... Na válečném hřbitově Britského společenství národů na Olšanech proběhl pietní... Na válečném hřbitově Britského společenství národů na Olšanech proběhl pietní... Na válečném hřbitově Britského společenství národů na Olšanech proběhl pietní...
V neděli se na pražských Olšanských hřbitovech uskutečnil pietní ceremoniál ke Dni vzpomínek. Památku padlých vojáků uctily desítky lidí včetně náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Nechyběli ani zástupci velvyslanectví zemí Commonwealthu, armády a dalších organizací.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

Jak dlouho trvá vyšetřování dopravní nehody? Průvodce advokáta trestním řízením

ilustrační snímek

Dopravní nehoda trvá zpravidla jen několik sekund, její následky však mohou poškozeného provázet měsíce i roky. Vedle léčby a návratu do běžného života se často musí orientovat také v policejním...

9. listopadu 2026

Brambor je méně, ceny rostou. Pěstitelům ale loňské ztráty nesmažou

Sklizeň brambor soukromého zemědělce Ondřeje Dejmala

Loňská obrovská úroda brambor přidělala kvůli propadu cen zemědělcům vrásky. Letos se situace obrátila, ale podle předsedy Českého bramborářského svazu Josefa Králíčka ne moc k lepšímu

9. listopadu 2026

Goodbye Bibi. Donald Trump dává od Netanjahua ruce pryč

Premium
Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina...

USA utnou bezpečnostní pomoc Izraeli za 83 miliard korun ročně. Není to zdaleka jediná indicie, že mezi Trumpem a Netanjahuem není vše, jak má být.

9. listopadu 2026

Ropná krize zasáhla české firmy. Kdo může, zdražuje, zemědělci jsou na dně

Premium
ilustrační snímek

Více než 80 procent tuzemských podniků pociťuje přímé dopady ropné krize a drahých energií. Velká část z nich přitom zvýšené náklady nedokáže promítnout do cen a absorbuje je v propadu vlastních...

9. listopadu 2026

Češi jsou v exekucích za 535 miliard. Výše dluhů letí vzhůru, nejčastěji to je za mobil

Premium
ilustrační snímek

V Česku je v exekuci přes 586 tisíc lidí. Dalších téměř 350 tisíc dospělých má dluhy po splatnosti, tedy nevyrovnali své závazky včas a už jim nabíhají penále.

9. listopadu 2026

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

vydáno 9. listopadu 2026

Polsko čelí vlně dezinformací po střelbě v Krakově, podezřelé jsou i ruské účty

Díra ve skleněné výplni terasy restaurace po sobotní masové střelbě v Krakově....

Polsko po teroristickém útoku v Krakově, kde útočník v sobotu zabil šest lidí a dalších 15 zranil, zalila obrovská vlna dezinformací, uvedl na síti X místopředseda polské vlády, ministr digitalizace...

8. listopadu 2026  22:12

Mohutný zátah proti mladým v Moskvě. Policie se je snažila zverbovat do války

ilustrační snímek

Ruská policie v noci ze soboty na neděli zadržela v centru Moskvy stovky mladých lidí při zátahu, který označila za preventivní akci. Zadržené mladé muže, kteří dosáhli plnoletosti, se policisté...

8. listopadu 2026  21:10

Hokej? Mužský sport, řekl Macinka a mluvil o „mužatkách“. Tepe ho nejen opozice

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) odvolil na Základní a mateřské...

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS pronesl slova o „ruských mužatkách“. Stalo se tak v souvislosti s hokejovým šampionátem žen. Exministr zahraničí Jan...

8. listopadu 2026  11:36,  aktualizováno  20:37

Hnutí SPD hodnotilo volební neúspěch. Okamura chce pokračovat v jeho vedení

Zasedání vlády. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (12. října 2026)

Volební konference SPD se sejde příští rok v dubnu. Nové vedení bude vybírat po třech letech. V neděli se straníci na neveřejném zasedání celostátního grémia, které řešilo důvody neúspěchu SPD v...

8. listopadu 2026  19:10,  aktualizováno  20:26

Můj život byl jen chlast a ženský. Pošta o hudbě, odchodu od dcery i útěku ze tmy

Premium
Martin Pošta

Proslavilo ho účinkování v populární hudební skupině Laura a její tygři. Roky také patřil k nejvytěžovanějším muzikálovým zpěvákům. Martin Pošta si dokázal užívat okamžiky slávy plnými doušky. „Žil...

8. listopadu 2026

Elektronika zesiluje brutalitu dětí. Jsme svědky fascinace zlem, říká pedagog

Premium
Jan Uhlíř

Podobných případů, jako je ten nedávný ze slovenského Staškova, kdy třináctiletý školák usmrtil učitelku a spolužačku, rapidně přibývá, byť naštěstí většinou nedospějí do tak tragického konce. „S...

8. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.