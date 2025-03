Unie zvažuje omezit olovo pro myslivce či rybáře. Podle nich je nařízení iracionální

Spolek zastupující zájmy českých vlastníků legálních zbraní Liga Libe upozorňuje, že legislativa nejenže sníží lovcům možnost zabít lovenou zvěř s co nejmenším utrpením, ale rovněž dopadne i na obranný průmysl a naše bezpečnostní složky.

„Na jedné straně Brusel křičí ‚do zbraně‘ a na druhé straně ‚odzbrojte lidi, zamezte jim střílet‘ a cvičit nyní tak cenné branné, střelecké dovednosti,“ řekl iDNES.cz prezident spolku Liga Libe Pavel Černý. „Jsou to jen další bruselské nesmyslné zbraňové zákazy, které u nás postihnou kvanta lidí, a to i kupříkladu statisíce myslivců i sportovních střelců. Minule se tyhle skupiny postihovaly údajně v rámci boje proti kriminalitě a terorismu, tentokrát zas mazaně maskované za údajnou ekologii,“ stěžuje si.

Regulace by podle Bruselem navrhované podoby vedla půl roku po vstupu v platnost k zákazu olůvek na rybářských vlascích. Po pěti letech by začal platit zákaz olověných broků při lovu a olověných rybářských závaží a návnad do 50 gramů a po dalších pěti letech by už nebylo možné používat olověné střelivo ani pro venkovní sportovní střelbu a došlo by i na návnady těžší než 50 gramů. Deset let po zavedení regulace by se začal vymáhat též zákaz malorážkových střel pod 5,6 mm při lovu.

Regulován by byl i samotný prodej olověné munice a rybářského náčiní, přičemž povinností prodejců by bylo půl roku od vstupu nařízení v platnost na výrobky umístit varování podobné těm, která se umísťují na balení cigaret.

Regulace jen pro někoho

Výjimku z regulace by získaly vnitřní střelnice, armáda, policie a další bezpečnostní složky nebo by platila například pro sebeobranu a výzkum.

Evropská komise ve svém nařízení argumentuje odkazem na „vysokou toxicitu pro vodní organismy“ a uvádí, že se tak má dít kvůli nepříznivým účinkům olova na plodnost a vývoj nervové soustavy u dětí. „Nebyla stanovena žádná bezpečná prahová koncentrace olova, při níž by olovo nemělo škodlivé účinky na lidské zdraví,“ stojí v odůvodnění.

Není to přitom poprvé, kdy se sahá na složení munice pro neobranné složky. Od roku 2023 platí zákaz používat olověné broky v mokřadech a jejich okolí. Myslivci tak mohou podle zákona lovit kachny divoké, jenom nesmí používat olovo.

Samotné uvedení nařízení provázely od počátku spory. Podle Českomoravské myslivecké jednoty nebylo ještě poslední srpnový den jasné, kde přesně zákaz pro myslivce platí, neboť definice mokřadů, do té doby u nás jasně určených, byla úředníky stanovena poměrně vágně. Česká inspekce životního prostředí ale za porušení nařízení už v srpnu pohrozila pětimilionovou pokutou.

Stejný návrh, který překládá Evropská komise, už přitom Evropský výbor pro registraci, vyhodnocování, autorizace a zákazy chemických látek (REACH) projednával před pěti lety. Nakonec jej odmítl, jelikož se pro něj nenašla podpora u kvalifikované většiny členských států. Proti plošnému zákazu olověného střeliva a olůvek se předtím v roce 2019 vyjádřila i tuzemská Sněmovna, která byla proti tomu, aby Brusel více zasahoval do systému držení zbraní a střeliva u nás.

„Pokud jde o riziko pro životní prostředí, požití olověného střeliva, rybářských závaží a návnad při rybolovu, lovu či sportovní střelbě vede k otravě a častému úhynu zvířat. Kromě toho může hromadění olova na střelnicích vést ke kontaminaci povrchových vod, které následně mohou odtéci do vodních toků, což může ovlivnit podzemní vody a potenciálně otrávit lidi, hospodářská zvířata a volně žijící živočichy,“ shrnuje důvodová zpráva. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) argumentuje, že riziko přestavuje též konzumace masa zvířat zabitých olověným střelivem.

„Olověná munice se v přírodě nerozpadá, naopak se zapouzdří. Vezměte si to, že kule po bitvě u Slavkova se stále nacházejí v prakticky nedotčené podobě. A to navzdory vlivu hnojiv a kyselých dešťů,“ upozorňuje Černý.

Návrh Evropské komise se podle expertů snaží vytvářet mylný dojem, že olovo v přírodě pochází z olověné munice a jejím zákazem dojde k zlepšení životního prostředí. To v minulosti rozporovala i vědecká zkoumání.

Například v USA proběhla studie ohledně obsahu olova v kondorech, kdy po zákazu olověné munice se tato koncentrace nijak nesnížila. Závěr byl, že se do těla živočichů dostává z jiných zdrojů než z olověné munice (průmyslová výroba, přirozená cesta a další).

Ekologie versus lov zvířat

Olovo je přitom v současné době leckdy obtížně nahraditelné. Argumenty týkající se problémového hledání substitutů za olověné střelivo zmiňovaly též výbory ECHA pro posuzování rizik a pro socioekonomickou analýzu a podotýkaly, že leckdy za něj například u starších zbraní nejsou dostupné alternativy. To potvrzuje i Černý s tím, že náhrady jsou v mnoha případech ještě toxičtější.

Navíc, u mnohem tvrdších náhražek pro střelbu bude při lovu docházet k nebezpečným odrazům. Bude také znemožněna střelba na ocelové terče, což představuje problém pro některé střelecké sporty, které je pro svoje soutěže standardně využívají. Stejně tak může zvýšená odrazivost vést k nárůstu počtu nebezpečných situací v přírodě.

„Pokud míru nebezpečí vytvářeného odrážením neolověných střel a utrpení zvířat v případě používání neolověných náhrad postavíme proti míře ohrožení zdraví údajným rozkladem olova v životním prostředí, vyjde najevo, že celá kampaň proti olověnému střelivu nemá racionální základ,“ uzavírá Černý.

Bez povšimnutí nezůstalo, že autorem argumentace potřebnosti nového evropského zákazu, který vyvěsila Evropská komise jako svůj původní dokument na svých stránkách, je úzce zaměřená ekologicko-aktivistická organizace Birdlife1. Upozornil na to web Stráže myslivosti.