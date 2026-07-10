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Vedení olomoucké nemocnice poprvé připouští pochybení v kauze defibrilátorů

Lenka Muzikantová
Ivana Lesková
,
  16:38

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Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení urgentního příjmu. V pozadí budova D. | foto: FNOL

Ačkoli policie ještě neukončila prověřování podezření, že ve Fakultní nemocnici Olomouc kardiologové voperovali defibrilátory ICD i mnoha pacientům, kteří je dostat neměli, v kauze nastal posun. Vedení nemocnice poprvé připouští možná pochybení kardiologů při rozhodování o tom, kdo dostane drahý přístroj. Pokud se potvrdí, že vznikla újma pacientům či pojišťovnám, nemocnice uhradí škody.

Vedení nemocnice změnilo postoj po předběžném stanovisku komise, která prověřila operace z roku 2024. Odborníci zjišťovali, zda všichni pacienti, kterým olomoučtí kardiologové vložili pod kůži malý defibrilátor ICD (implantabilní kardioverter-defibrilátor), splňovali medicínská kritéria pro zákrok. Dospěli k závěru, že ne.

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