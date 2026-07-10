Vedení nemocnice změnilo postoj po předběžném stanovisku komise, která prověřila operace z roku 2024. Odborníci zjišťovali, zda všichni pacienti, kterým olomoučtí kardiologové vložili pod kůži malý defibrilátor ICD (implantabilní kardioverter-defibrilátor), splňovali medicínská kritéria pro zákrok. Dospěli k závěru, že ne.
Vedení olomoucké nemocnice poprvé připouští pochybení v kauze defibrilátorů
„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili
V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....
Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo
Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...
V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka
Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...
Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři
Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...
Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš
Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...
Úspěch hráček ve Wimbledonu je unikátní. Pomáhá naší pověsti, říká velvyslanec
Postup českých tenistek Lindy Noskové a Karolíny Muchové do finále ženské dvouhry na Wimbledonu je fenomenálním úspěchem. Podle českého velvyslance ve Velké Británii Václava Bartušky se díky podobným...
Vedení olomoucké nemocnice poprvé připouští pochybení v kauze defibrilátorů
Ačkoli policie ještě neukončila prověřování podezření, že ve Fakultní nemocnici Olomouc kardiologové voperovali defibrilátory ICD i mnoha pacientům, kteří je dostat neměli, v kauze nastal posun....
Super El Niño oslabí polární vír a způsobí zimní extrémy, varují meteorologové
Evropu zřejmě čeká zima plná teplotních anomálií. Před nestabilitou varuje nejnovější dlouhodobý model pro nadcházející chladné období. Tradiční průběh zimy naruší hlavně sílící fenomén El Niño,...
Írán chystal atentát na Trumpa, varuje Izrael. I přes boje v Hormuzu se dál jedná
Spojené státy balancují na hraně další kapitoly vleklé války s Íránem o Hormuzský průliv. Během hroutícího se příměří navíc izraelské tajné služby varovaly, že se chystá atentát na Donalda Trumpa....
Česko poslalo na zbraně pro Ukrajinu 140 milionů. S Babišem si to Okamura vyříkal
Koaliční rada, na které se mělo v pátek řešit především téma zapojení České republiky do iniciativy PURL na podporu Ukrajiny, nakonec jednala jen v užším formátu. Sešel se premiér Andrej Babiš (ANO)...
Kvůli uzavírce dálnice se obcí povalí tisíce aut denně. Ministerstvo se omluvilo
Ostrov na Chrudimsku od pondělí čeká pořádný nápor dopravy. Kvůli uzavírce dálnice D35 a provizorního přivaděče povede veškerý tranzit přes obec. Ministerstvo dopravy na nezbytně nutnou dobu povolilo...
Muž se zahaleným obličejem chtěl po pracovnici pošty peníze, hledá ho policie
Policisté dál pátrají po muži, který ve čtvrtek v Kratonohách na Královéhradecku podle oznámení po pracovnici místní pošty požadoval vydání finanční hotovosti. Podezřelý je střední postavy, byl...
Zemětřesení o síle 5,5 v Čechách? Přístroje se splašily po odstřelu ve velkolomu
Čtvrteční otřes země v Česku, který v 18:00 zaznamenaly tuzemské i zahraniční seismické stanice, nezpůsobilo zemětřesení, ale běžný odpal ve velkolomu Čertovy schody u Berouna. Uvedl to Geofyzikální...
Policie požár ve Zlíně prověřuje jako obecné ohrožení, sazba je pět let
Rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně prověřuje policie pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí...
Macron kolonialista. Kritizují ho za plán obnovy francouzské křesťanské školy v Sýrii
Francouzský prezident Emmanuel Macron čelil na sociálních sítích kritice kvůli údajným náboženským dvojím standardům poté, co v úterý na tiskové konferenci v Damašku uvedl, že Francie by ráda v Sýrii...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
Kamion „smrti“ ujel 6 900 kilometrů za pět dní. Policie spustí masivní zátah
Rozjeté kolosy bez brzdné dráhy, za jejichž volantem sedí na smrt unavení šoféři s padajícími víčky. Kamiony přetížené o desítky tun, které nenávratně ničí silnice, a řidiči s balíky hotovosti...
Dva muže na Liberecku zavalila jílovitá zemina, jeden je v kritickém stavu
V Křižanech na Liberecku zavalila v pátek dopoledne při výkopových pracích jílovitá zemina dva muže. Jeden je v kritickém stavu, druhý utrpěl těžké poranění, řekl krajský mluvčí záchranné služby...