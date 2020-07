52 milionů a 33 dní na záchranu syna. Češi ho nevyléčí, cestování je riziko

Rodiče přitom mají všechno, co potřebují – dokázali zázračně za tři měsíce vybrat od lidí z celé země přes dvaapadesát milionů korun, které lék stojí. Lékaři z pražského Motola však rozhodli, že jej chlapečkovi nepodají. Je u něj velké riziko, že by mohl zemřít. Zoufalí rodiče teď hledají kliniky v zahraničí, kde by dítěti lék, který je nutné aplikovat do dvou let věku, byl urychleně podán. Chtějí to risknout, protože dítě bez pomoci dříve nebo později zemře.