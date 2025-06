Šli by bývali Piráti znovu do koalice se SPOLU?

Tak to je hypotetická otázka, co by bylo před čtyřmi roky. Tehdy jsme chtěli věřit, že spousta věcí půjde skutečně posunout dopředu, že půjde o společné výsledky. Teď vidíme, že v politice je potřeba tvrdě vyjednávat. My jsme vyjednávali tvrdě, ale je potřeba být ještě tvrdší. Teď jde o to, abychom dostali tak silnou voličskou podporu, že budeme schopní prosadit co nejvíce věcí, které považujeme za důležité pro posouvání Česka dopředu.

Být mladší ženou ve veřejném prostoru je v nějakých aspektech fakt náročné, protože prostě výhrůžky znásilněním a podobně mužům nechodí.