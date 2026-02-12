Nechutné výhrůžky političkám. Dopis z Karviné dostaly Richterová i Decroix

Na dotaz redakce iDNES.cz jestli bude podávat podnět k orgánům ve sněmovně nebo policii, odpověděla poslankyně Richterová takto: „Dnes to budu řešit s policií, to už nemá v gesci Poslanecká sněmovna, to už je dávno mimo její rámec.“
Anonymní dopis zaslaný poslankyním Richterové a Decroix šokuje svou brutalitou a vulgaritou. Autor v něm útočí na političky sérií nadávek jako „zku..., zaj..., zas... p... či „feťácká k... a přeje jim smrt na rakovinu či covid. Agresor, který se zastává Andreje Babiše, v textu přímo vyhrožuje fyzickým násilím: „Počítej s tím, že si na tebe počkám a dostaneš do tvojí zubatý tlamy, aby se ti narovnala!“ Richterová případ dnes probere policii s tím, že jde o výhrůžky za politické názory.
Velmi podobný dopis od anonymního adresáta z Karviné s přáním brzké smrti našla tento týden ve své poště i poslankyně ODS Eva Decroix. Olga Richterová nás v této věci odkázala také na svou kolegyni Demetrashvili Katerina a její nedávný incident.
„Přišel mi dopis patrně od stejného autora, ale nebyl vyloženě výhružný, byl to vlastně první ručně psaný nenávistný dopis,“ podivila se Katerina Demetrashvili. „To razítko odkazuje na stejného autora, ale nemůžu to s jistotou říct, protože ten dopis jsem někde ztratila a mám ho pouze vyfocený,“ popisuje svoji část příběhu pro iDNES.cz pirátská politička.
|
Můžete zavolat do Ruska, můžou ukončit tu válku hned, slyšel Foldyna
„V nedávné době také útočník rozsekal mačetou výlohu poslanecké kanceláře Ivanu Bartošovi. To už je dávno za hranou, to už je politická perzekuce,“ doplnila do kontextu nárůst násilí v politické kultuře Richterová.
„Je to opravdu směr Maďarsko a Rusko, nevaruji před tím jenom kvůli sobě, ale kvůli všem ostatním politikům a zejména političkám, kterým se děje to samé, ty útoky už překračují všechny meze a do demokratické společnosti to fakt nepatří,“ odpověděla ke stupňujícím se projevům agrese rozrušená poslankyně.