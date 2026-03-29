Láska přes železnou oponu. Muzeum ukáže olympijskou medaili slavné diskařky

Robert Oppelt
  17:29
Sbírky Národního muzea rozšířila zlatá medaile československé olympijské vítězky v hodu diskem Olgy Fikotové-Connollyové, jedné z nejvýznamnějších sportovních osobností moderních českých dějin. Zlatá olympijská medaile nebyla nikdy vystavena. Až nyní bude tento výjimečný předmět poprvé trvale k vidění, a to od června letošního roku v Nové budově Národního muzea v expozici Dějiny 20. století.
Národní muzeum – slavnostní setkání u příležitosti převzetí zlaté olympijské...

Národní muzeum – slavnostní setkání u příležitosti převzetí zlaté olympijské medaile z pozůstalosti československé diskařky Olgy Fikotové-Connollyové do sbírek Národního muzea. Zúčastnily se dcery Olgy Fikotové-Connollyové – Merja a Nina Connoly. (26. března 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Příběh olympijské legendy přesáhl hranice železné opony, když v roce 1956 zvítězila Olga Fikotová-Connollyová v hodu diskem na olympijských hrách v Melbourne. Právě zde se seznámila s americkým kladivářem Haroldem Connollym, rovněž olympijským vítězem. Jejich vztah se stal symbolem naděje v období studené války, když se podařilo získat povolení k sňatku a legálně vycestovali z ČSR.

Ačkoli Olga Fikotová-Connollyová doufala, že bude pokračovat v reprezentaci Československa, start na olympijských hrách v roce 1960 v Římě jí nebyl umožněn, což nesla velmi těžce. Navzdory fámám nikdy neodmítla reprezentovat svou rodnou zemi. Nakonec se rozhodla závodit za USA a účastnila se her v letech 1960, 1964, 1968 a 1972. Na olympiádě v Mnichově v roce 1972 ji zvolili vlajkonoškou americké výpravy.

Po jejím úmrtí v roce 2024 proběhla díky iniciativě tehdejšího generálního konzula ČR v Los Angeles Jaroslava Olši Jr. akce, jejímž výsledkem bylo získání pozůstalosti – součástí jsou tři rozsáhlá výstřižková alba, fotoalba a drobné osobní předměty včetně disku – a následně předaní do sbírek Národního muzea. To učinily dcery slavné atletky ve čtvrtek 26. března.

„Získání pozůstalosti Olgy Fikotové-Connollyové, včetně její zlaté olympijské medaile, představuje mimořádnou akvizici. Nejde jen o cenné sbírkové předměty, ale o ucelené svědectví jednoho z nejsilnějších příběhů českého sportu i české moderní historie. Děkuji její rodině, že umožnila, aby se tento příběh symbolicky vrátil domů a uchovalo jej právě Národní muzeum,“ říká jeho generální ředitel Michal Lukeš.

Předměty z pozůstalosti Olgy Fikotové-Connollyové rozšíří sbírky Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Národního muzea. Sbírky v současné době tvoří zhruba 48 000 trojrozměrných předmětů a na 80 000 fotografií.

Ve sbírkách se nachází řada předmětů, které dokumentují činnost řady osobností českého sportu, olympismu a sokolského hnutí, mezi které patří například zakladatelé Českého olympijského výboru Jiří Guth-Jarkovský, Josef Rössler-Ořovský, Emil a Dana Zátopkovi, zakladatelé Sokola Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner a mnozí další.

