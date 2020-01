Kuchyňský olej je pohroma pro kanalizaci. Obce teď musí usnadnit jeho sběr

„Tuk se ke smažení v české kuchyni používá velmi často. Z této ingredience se ale po jejím použití stává problematický tekutý odpad. Pokud vyléváte použitý tuk do záchodu nebo do výlevky dřezu, koledujete si o problém,“ říká Martin Srb, manažer útvaru technologie vod Pražských vodovodů a kanalizací. Olej se totiž přilepí na stěny kanalizace, kde postupně tuhne a navíc se na něj nabalují další nečistoty.

Tuk v kanalizaci není rozhodně jen českou specialitou. Své o tom vědí například obyvatelé Londýna, kde obrovská tuková zátka vyřadila v roce 2017 z provozu část odpadních stok. Gigant měl na délku čtvrt kilometru a vážil přes sto třicet tun.

Ohromná hrouda tuku ucpala kanály pod čtvrtí Whitechapel (12. září 2017)

Šetrně se zbavit přesmaženého oleje není zrovna nejsnadnější. Ideální je ho slít do prázdné PET lahve. Ani pak by ale neměl skončit v kontejneru s dalším odpadem, i když je to lepší, než ho vylít do kanalizace. Nejsprávnější varianta je olej odvést do sběrného dvora, nebo do speciálního kontejneru určeného na použité tuky. Ne každý má ale k takovým odběrovým místům přístup.



Pomoci s likvidací olejů by měla novela vyhlášky o komunálních odpadech, která je platná od ledna. Každá obec má nově povinnost zajistit lidem způsob, jak se odpadu elegantně zbavit, a to nejen o svátcích, ale i po celý rok.

„Obce mají možnost nabídnout svým občanům systém sběru použitých tuků podle vlastního rozhodnutí. Mohou to být speciální kontejnery na použitý olej, sběr prostřednictvím sběrných dvorů nebo jiné způsoby sběru,“ vysvětluje Dominika Pospíšilová z ministerstva životního prostředí.

Cílem při tom není jenom usnadnit život vodohospodářům. I když se olej pro další využití v kuchyni už použít nedá, v Česku existuje řada dalších odvětví, které po něm s radostí sáhnou a dále ho zpracují.

Odpad po usmaženém kaprovi najde své využití v chemickém nebo gumárenském průmyslu. Po speciální úpravě je možné přidávat olej do pohonných hmot jako složku biopaliva a nebo se prostě spálí při výrobě tepla a elektřiny.

VIDEO: Prošli jsme pražskou kanalizaci. Kvůli tukům se ucpává Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu