Řezbář udržuje staletou tradici. Králické betlémy vyřezává přes dvacet let

Rodák ze Slaného Oldřich Čech se v dětství s rodinou přestěhoval do Králík ve východních Čechách. Právě tam započala jeho vášeň k řezbářství, a později i k tradičním králickým betlémům, které vyřezává už přes dvacet let. U výroby figurek se občas poraní, jak ale sám dodává, práce ho stále baví. „Je to můj koníček, který mi přerůstá přes hlavu,“ žertoval Čech pro iDNES.cz.