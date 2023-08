Otevírá se Ústřední výbor KSČ. Stát zpřístupní Husákův byt i Dubčekovu kancelář

Budova ministerstva dopravy vznikla za 1. republiky jako sídlo tehdejšího ministerstva železnic. V padesátých letech ale zjistila Státní bezpečnost, že existovaly plány na útok na tehdejší sídlo strany, na budovu nedaleko Prašné brány. Soudruzi se proto rozhodli přestěhovat a vybrali si budovu ministerstva - byla větší, přehlednější a hlavně bezpečnější. Ústřední výbor strany zde sídlil tři desetiletí, od roku 1960 do roku 1990.

Mimořádně se do autentických prostor bývalého Ústředního výboru strany ve čtvrtek od 16:30 může mimořádně podívat i veřejnost. Termín pro den otevřených dveří nebyl podle ministerstva dopravy vybrán náhodně. „Právě 17. srpen 1968 byl den, kdy sovětské vedení v Moskvě definitivně rozhodlo o vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa,“ vysvětluje Jan Šindler, vedoucí Oddělení komunikace s veřejností ministerstva dopravy.

Ve foyeru budovy a v I. patře je výstava unikátních fotografií, příběhů a dobových reálií. Komentované prohlídky zavedou návštěvníky do bývalé kanceláře Alexandra Dubčeka či Gustáva Husáka a také do bývalého Husákova bytu. Dnes zde sídlí ministr dopravy. Dochovala se i část původního nábytku a koberců, promítat se zde budou archivní filmové záběry právě z bojů kolem budovy.

Od kanceláře a sousedního bytu vedl výtah, kterým by se generální tajemník strany dostal do podzemního krytu. Návštěvníci se mohou podívat i do něj, je v něm umístěn autentický pracovní stůl Gustáva Husáka. Mimořádný kus nábytku váží 250 kilo.

„Původní kryt z doby 1. republiky si komunisté nechali výrazně rozšířit, aby se sem pohodlně vešlo několik desítek lidí z předsednictva stran,“ popisuje Šindler.

Z krytu byl navíc vybudován únikový východ do nedalekého parku. Před ministerstvem pak bude stát bojové vozidlo pěchoty okupačních vojsk – stejným tenkrát Rusové unesli představitele československé komunistické strany.