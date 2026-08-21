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Období útlaku i statečnosti, poučme se z minulosti. Politici si připomínají srpen ’68

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  8:47
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš. (17. srpna...

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš. (17. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Pietní setkání Běž domů, Ivane! k výročí okupace Československa vojsky...
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Bylo to období nesvobody, útlaku, ale i obrovských příběhů statečných lidí, kteří po celou dobu za svobodu nepřestali bojovat, vzpomíná premiér Andrej Babiš (ANO) na srpen 1968. Výročí okupace Československa si připomínají i další čeští politici.

Babiš vyzval veřejnost, aby si vážila svobody. „Před 58 lety vtrhla vojska Varšavské smlouvy do Československa a začala okupace naší země, která trvala více než 20 let. Bylo to období nesvobody, útlaku, ale i obrovských příběhů statečných lidí, kteří po celou dobu za svobodu nepřestali bojovat. Na ty bychom dnes měli vzpomínat především. Važme si naší svobody,“ napsal.

Běž domů, Ivane. Stovky lidí si před ruskou ambasádou připomněly rok 1968 i Ukrajinu

Šéf STAN Vít Rakušan v souvislosti s pátečním výročím připomněl nynější konflikt na Ukrajině, která se už pátým rokem brání ruské agresi. „Pro nás je ruská okupace historií, pro Ukrajince bolestnou přítomností. Díky všem, kteří pomáhají. Je potřeba ukazovat, že jsme se z historie poučili a dělat všechno pro to, aby se neopakovala. Rusko už žádné zemi nesmí vzít budoucnost,“ uvedl.

Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) míní, že srpen 1968 je dnes možná aktuálnější než před několika lety. Také on vzpomenul válku na Ukrajině. „Rusko vede válku proti Ukrajině a netají se snahou obnovovat svůj vliv v části Evropy, do níž patříme i my. S podceňováním mocenských ambicí Moskvy máme vlastní zkušenost – a nikdy se nám to nevyplatilo,“ upozornil.

Málo známá kapitola okupace 1968. Češi se pokoušeli o odboj, jednoho vojáka zabili

Podle Fialy je 21. srpen připomínkou odvahy lidí, ale také tragické zkušenosti okupované země. „Připomíná nám, že svobodu a nezávislost musíme chránit včas – abychom už nikdy nemuseli rozhodovat o obraně až ve chvíli, kdy už žádná dobrá volba nezbývá,“ dodal.

Zúčastníte se některé ze vzpomínkových akcí k výročí okupace?

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