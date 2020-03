Obálku jsem převzal, ale nevím, co v ní bylo, tvrdí bývalý krajský lídr SPO

Obžaloba tvrdí, že Lát svému známému Ladislavu Tesaříkovi sliboval, že mu za peníze poskytne ochranu v případě, kdy by byl trestně stíhán, nebo že do kauz přímo zasáhne. Celkem za to od Tesaříka podle spisu převzal 520 000 korun. Podle žalobce ale Lát muže uvedl v omyl a žádnou činnost pro něj nevykonával, proto je obžalován z podvodu.

Zbylá část obžaloby se kromě zmíněných mužů týká ještě Martina Schuberta a Radomíra Pruse. Podnikatel Prus podle státního zástupce kontaktoval Schuberta v souvislosti se svým stíháním z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Schubert mu podle obžaloby slíbil, že zajistí intervenci, a kontaktoval Tesaříka, kterého znal z minulosti. Žalobce tvrdí, že Schubert od Prusova bratra převzal třímilionový úplatek, který předal Tesaříkovi. Ten pak Láta požádal, aby využil svých kontaktů a řízení ovlivnil. Tesařík, Schubert a Prus jsou stíháni za podplacení úřední osoby.

Ze čtyř obžalovaných ve středu k hlavnímu líčení přišel jen Schubert, zbytek se omluvil. Muž před soudem obžalobu popřel. „Jednoznačně odmítám jakoukoli vinu, cítím se nevinný,“ řekl ve své výpovědi. Podotkl, že se cítí jako oběť „nějakých her“.

Přiznal, že Pruse s Tesaříkem spojil, šlo ale podle něj o to, aby prověřil, zda policejní zásah proti Prusovi nebyl nelegální. Řekl také, že jednou od Prusova bratra převzal obálku, kterou předal Tesaříkovi. Obsah ale nekontroloval, domníval se totiž, že šlo o dokumenty k případu. Tesařík podle něj pak pro Pruse pracoval, měli spolu obchodní vztah. Odmítl také, že by předával nějaké úplatky.

Bývalému policistovi hrozí v případě odsouzení maximálně osm let, zbylým třem obžalovaným může soud uložit nejvíce šest let. Obvinění původně čítalo více skutků, u části z nich ale žalobce stíhání zastavil.

Soudkyně ve čtvrtek, kdy bude hlavní líčení pokračovat, plánuje vyslechnout svědky, někteří se ale z jednání omluvili, protože jsou v souvislosti s hrozbou koronaviru v karanténě. Hlavní líčení je nařízeno ještě na příští týden, kdy by měl soud vyslechnout znalce.

Lát, který v minulosti působil jako poradce ministra vnitra Martina Peciny, byl poprvé obviněn v roce 2017, jeho stíhání tehdy žalobce zrušil kvůli procesním vadám. O rok později ho GIBS obvinila znovu. Jako poradce Peciny se Lát podílel na vzniku daňové Kobry.