Složte mandát, vyzvala poslankyně Turka. Chce, aby ho Babiš odvolal

„Já jsem do této chvíle zdráhala komentovat autonehodu Filipa Turka, ale pokud byly zveřejněny záběry, které ukazují, že pan poslanec předjížděl kolonu odbočovacím pruhem, kterým jet neměl, rychlostí, jakou jet neměl, tedy obcházel pravidla, tak prostě to nemůžeme jako poslanci této sněmovny vymlčet. To prostě není možné. Já tady vyzývám pana poslance Filipa Turka, aby složil poslanecký mandát,“ uvedla Šebelová.
„Pokud tak neučiní, tak vyzývám Andreje Babiše, aby odvolal Filipa Turka aspoň z pozice vládního zmocněnce. To prostě není možné. Vy budete tolerovat toto papalášské chování? To je facka do tváře všem obyčejným občanům, nehledě na to, že všichni máme povinnost dát přednost vozidlu záchranné služby, které houká,“ řekla místopředsedkyně STAN.
Dodala, že bylo jenom štěstí, že se nikomu nic nestalo. „Bylo jenom štěstí, že ten pacient, který akutně čekal na převoz té krve, ji nakonec dostal,“ uvedla Šebelová ve Sněmovně při jednání o zrušení zvyšování cen dálničních známek. Převozový vůz, s nímž se Turek srazil, byl na cestě mezi nemocnicemi na Vinohradech a Homolka a vezl transfuzi krevních destiček k urgentnímu podání pacientovi.
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Nové záběry před nehodou: Turek projel odbočovacím pruhem rovně
„Normální je nepředjíždět a nechovat se jako papaláš. Takže Filipe Turku, ručník do ringu, složte poslanecký mandát. A pokud na to nenajdete odvahu, tak by ji měl najít premiér této země, Andrej Babiš. Filip Turek nemá být poslancem této sněmovny, pokud se neumí chovat. A my bychom nikdo neměli tolerovat toto jeho papalášské chování,“ uzavřela své krátké vystoupení Šebelová.