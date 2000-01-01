náhledy
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) společně navštívili Budapešť. Zúčastnili se tam jednání zástupců parlamentů zemí Visegrádské čtyřky. Zatímco Okamura se postavil na stranu Maďarů a kritizoval Brusel, Vystrčil spolu s polskou delegací upozorňoval na nutnost podpory Ukrajiny.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Napjaté vztahy mezi šéfy obou komor Parlamentu se ukázaly už ráno při odletu, kdy si každý uspořádal vlastní tiskovou konferenci. Okamura uvedl, že chce posilovat vazby v rámci Visegrádské čtyřky.
Zato Vystrčil upozornil, že se akce měla konat už v listopadu. Místo toho ale politici odletěli do Budapešti na konci února, což je blíže maďarským volbám. „Já tam ale nejedu proto, abych tuto věc nějak podporoval, ale abychom navázali vztahy, které budou vzájemně prospěšné a konstruktivní,“ řekl.
V maďarské metropoli jednali se šéfy parlamentů zemí Visegrádské čtyřky.
Okamura s Vystrčilem žádnou dohodu na jednotném vystupování v rámci jednání neměli. „Ale to nevadí. Maďaři i ostatní státy moc dobře vědí, jaká je v Česku vládní koalice. Takže vědí, čí názor je nosný a kdo má u nás jaké pravomoci,“ řekl Okamura.
Šéf Senátu Vystrčil chtěl v Budapešti připomenout také čtvrté výročí ruského napadení Ukrajiny a vyjádřit jí podporu.
Setkání zástupců zemí V4 se konalo v monumentální budově maďarského parlamentu.
Čeští zástupci se setkali se v Budapešti setkali se svými protějšky ze zemí Visegrádské čtyřky. Na snímku Tomio Okamura (SPD) a šéf dolní komory polského parlamentu Szymon Hołownia.
Miloš Vystrčil a předseda Národní rady Slovenské republiky Richard Raši.
Tématem jednání byla konkurenceschopnost a demografický vývoj v rámci regionu.
Předseda maďarského parlamentu László Kövér ve svém projevu vyzval k odvolání současné Evropské komise v čele s Ursulou von der Leyenovou.
„V4, střední Evropa, je součástí Evropské unie, a tím pádem jsme spoluzodpovědní za to, co se děje, i za to, zda se nám daří, nebo nedaří,“ řekl Vystrčil během jednání.
Podle Okamury je potřeba zabránit tomu, aby progresivistická politika EU ničila průmysl. „Bez silného průmyslu nebude silná Evropa,“ řekl.
Jednání se vyhrotilo kvůli podpoře Ukrajiny a vztahu k EU. Zatímco Okamura spolu s Maďary kritizoval Brusel, Vystrčil a polská delegace upozorňovali na to, že společný nepřítel je na Východě.
Okamura na setkání řekl, že nová česká vláda se nechce podílet na dalších ekologických regulacích. „Jsme přesvědčeni, že je třeba nejen odsunout platnost, ale kompletně zrušit nové emisní povolenky ETS2 i zrušit zákaz aut na spalovací motory od roku 2035,“ prohlásil.
„Ukrajina chrání EU dvakrát. Poprvé tím, že bojuje proti Rusku a brání tím i nás. A podruhé tím, že uprchlíci pracují u nás a dělají práce, na které bychom neměli zaměstnance. A to bychom měli umět ocenit,“ řekl ve svém projevu Vystrčil.
Šéf polského Sejmu Szymon Hołownia (na snímku vlevo) mluvil o tom, že Poláci možná nebudou v jednání další den pokračovat. „Pokud si někdo myslí, že solidarita s Ukrajinou není zapotřebí, tak s tím nesouhlasíme. Bezpečná Ukrajina znamená bezpečnou Evropu,“ prohlásil.
Program české delegace bude pokračovat v pátek, kdy se Okamura a Vystrčil zúčastní konference se zeměmi jihovýchodní Evropy a diskuze o výzvách a příležitostech pro západní Balkán.
