OBRAZEM: Jak bouřlivé to v Budapešti bylo, když dorazili Okamura a Vystrčil

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) společně navštívili Budapešť. Zúčastnili se tam jednání zástupců parlamentů zemí Visegrádské čtyřky. Zatímco Okamura se postavil na stranu Maďarů a kritizoval Brusel, Vystrčil spolu s polskou delegací upozorňoval na nutnost podpory Ukrajiny.
Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa. (19. února 2026)

Britská policie zadržela na několik hodin králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého...

Soud za deset minut rozvedl manželství expremiéra Nečase. Pár se odcizil

Jana a Petr Nečasovi před jednáním Vrchního soudu v Praze (14. září 2017)

Soud v úterý rozvedl manželství bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) a Jany Nečasové, dříve Nagyové, někdejší ředitelky jeho sekretariátu na úřadu vlády. Na ukončení manželství se dohodli. Kvůli...

Policie obvinila vojáka, který pořezal generála Hyťhu. Hrozí mu až deset let

Prezident Petr Pavel při příležitosti Dne vítězství jmenoval nové generály, 8....

Policie obvinila vojáka, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyťhu. Čelí obvinění mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví, uvedl dozorující státní...

27. února 2026  13:37

Američané poprvé víc sympatizují s Palestinci než Izraelci, ukázal průzkum

Lidé protestují na podporu Palestinců v Pásmu Gazy před Newyorskou univerzitou....

Američané poprvé po desetiletích více sympatizují s Palestinci než s Izraelci, ukazuje nový průzkum agentury Gallup. Trend se zrychlil během války v Pásmu Gazy. Před třemi lety s Izraelem víc...

27. února 2026  13:23

Ministerstvo financí odvolalo ředitele MERO Pantůčka. Důvody mu nesdělilo

Jaroslav Pantůček, generální ředitel a předseda představenstva MERO ČR.

Ministerstvo financí odvolalo předsedu představenstva a generálního ředitele státního provozovatele ropovodů MERO Jaroslava Pantůčka. Informaci potvrdil tiskový odbor ministerstva. Odvolání je účinné...

27. února 2026  13:15

Lidé se vzácnými nemocemi čekají na diagnózu i roky, pomůže registr pacientů

ilustrační snímek

Lidé se vzácnými onemocněními čekají na diagnózu i několik let. Pomoci má lepší vzdělávání zdravotníků nebo registr pacientů, který plánuje ministerstvo zdravotnictví v novele zákona o elektronizaci....

27. února 2026  13:04

Drahé bundy do hor? Majitelka Luční boudy útočí a obviňuje KRNAP z plýtvání

Luční bouda v Krkonoších je od neděle přístupná jen ubytovaným. (1. června 2025)

Dlouhodobá nevraživost mezi majitelkou Luční boudy Klárou Sovovou a Správou KRNAP kvůli kamerovému systému, pokutám a vjezdům do chráněného území má další dějství. Boudařka se rozhodla na sociálních...

27. února 2026

Vítězní zelení, za nimi Farage. Volby obrací britskou politiku vzhůru nohama

V doplňovacích volbách v obvodu Gorton and Denton zvítězila kandidátka zelených...

Doplňovací parlamentní volby v obvodu Gorton a Denton v jihovýchodním Manchesteru vyhrála kandidátka zelených Hannah Spencerová. Na druhém místě skončila protiimigrační Reform UK, vládní labouristé...

27. února 2026  9:32,  aktualizováno  12:57

Průlomová dohoda o Gibraltaru. Kontroly na hranici se Španělskem zcela přestanou

Dohoda mezi EU a Británií o Gibraltaru počítá s úplným zánikem hraničního...

Dohoda mezi Evropskou unií a Velkou Británií o Gibraltaru počítá s úplným zánikem hraničního přechodu mezi Španělskem a britským územím. Píše to španělský tisk s odkazem na ve čtvrtek zveřejněné...

27. února 2026  12:53

Ohrožoval lidi nožem, do bytu se dobýval lopatou. Narušený muž už je v léčebně

ilustrační snímek

Nebezpečný agresivní muž, který minulý týden v Šumperku na ulici ohrožoval lidi nožem a opakovaně se dobýval do bytu svého otce, je i díky přičinění místních strážníků v psychiatrické léčebně. Ti po...

27. února 2026  12:48

Střelba u rodinného domu v Krnově. Policisté na místě našli mrtvého muže

ilustrační snímek

Ke střelbě v blízkosti jednoho z rodinných domů v Krnově byli v pátek přivoláni policisté. Po příjezdu na místo nalezli muže bez známek života. Vedle něj ležely dvě zbraně. Ke zranění dalších lidí...

27. února 2026  12:43

Marketing bez jídla. Německý McDonald’s spustil kampaň zaměřenou na ramadán

coca-cola mcDonalds menu restaurace hranolky porce

Německá pobočka řetězce McDonald’s spustila ve spolupráci s agenturou Scholz & Friends kampaň „Happy Ramadan“. Marketingová strategie se zaměřila na muslimskou komunitu v zemi, která čítá přes šest...

27. února 2026  12:10

To se nepovedlo. Správa železnic se omluvila za opravu nádraží, chystá nápravu

Nádražní budova v Pacově je po rekonstrukci opticky menší. Její fasáda nově...

Diskutovaná obnova nádraží v Pacově na Pelhřimovsku má nečekané pokračování. Správa železnic se omluvila za výsledek rekonstrukce výpravní budovy a slíbila okamžitou nápravu. Ta se bude týkat jak...

27. února 2026  11:30

Nová talkshow v Česku. Mám ráda bizár v komunikaci, říká Adela Vinczeová

Slovenská moderátorka Adela Vinczeová bude mít od 13. března 2026 na Primě...

Slovenskou moderátorku Adelu Vinczeovou (45) budou moci diváci od poloviny března vídat v nové talkshow U Adely. Do každého dílu pořadu si pozve několik celebrit a láká na živou show plnou vtipných...

27. února 2026  11:20

