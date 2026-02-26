|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Jak bouřlivé to v Budapešti bylo, když dorazili Okamura a Vystrčil
Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti
Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...
Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka
Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...
Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...
Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein
Britská policie zadržela na několik hodin králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého...
Soud za deset minut rozvedl manželství expremiéra Nečase. Pár se odcizil
Soud v úterý rozvedl manželství bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) a Jany Nečasové, dříve Nagyové, někdejší ředitelky jeho sekretariátu na úřadu vlády. Na ukončení manželství se dohodli. Kvůli...
Policie obvinila vojáka, který pořezal generála Hyťhu. Hrozí mu až deset let
Policie obvinila vojáka, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyťhu. Čelí obvinění mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví, uvedl dozorující státní...
Američané poprvé víc sympatizují s Palestinci než Izraelci, ukázal průzkum
Američané poprvé po desetiletích více sympatizují s Palestinci než s Izraelci, ukazuje nový průzkum agentury Gallup. Trend se zrychlil během války v Pásmu Gazy. Před třemi lety s Izraelem víc...
Ministerstvo financí odvolalo ředitele MERO Pantůčka. Důvody mu nesdělilo
Ministerstvo financí odvolalo předsedu představenstva a generálního ředitele státního provozovatele ropovodů MERO Jaroslava Pantůčka. Informaci potvrdil tiskový odbor ministerstva. Odvolání je účinné...
Lidé se vzácnými nemocemi čekají na diagnózu i roky, pomůže registr pacientů
Lidé se vzácnými onemocněními čekají na diagnózu i několik let. Pomoci má lepší vzdělávání zdravotníků nebo registr pacientů, který plánuje ministerstvo zdravotnictví v novele zákona o elektronizaci....
Drahé bundy do hor? Majitelka Luční boudy útočí a obviňuje KRNAP z plýtvání
Dlouhodobá nevraživost mezi majitelkou Luční boudy Klárou Sovovou a Správou KRNAP kvůli kamerovému systému, pokutám a vjezdům do chráněného území má další dějství. Boudařka se rozhodla na sociálních...
Vítězní zelení, za nimi Farage. Volby obrací britskou politiku vzhůru nohama
Doplňovací parlamentní volby v obvodu Gorton a Denton v jihovýchodním Manchesteru vyhrála kandidátka zelených Hannah Spencerová. Na druhém místě skončila protiimigrační Reform UK, vládní labouristé...
Průlomová dohoda o Gibraltaru. Kontroly na hranici se Španělskem zcela přestanou
Dohoda mezi Evropskou unií a Velkou Británií o Gibraltaru počítá s úplným zánikem hraničního přechodu mezi Španělskem a britským územím. Píše to španělský tisk s odkazem na ve čtvrtek zveřejněné...
Ohrožoval lidi nožem, do bytu se dobýval lopatou. Narušený muž už je v léčebně
Nebezpečný agresivní muž, který minulý týden v Šumperku na ulici ohrožoval lidi nožem a opakovaně se dobýval do bytu svého otce, je i díky přičinění místních strážníků v psychiatrické léčebně. Ti po...
Střelba u rodinného domu v Krnově. Policisté na místě našli mrtvého muže
Ke střelbě v blízkosti jednoho z rodinných domů v Krnově byli v pátek přivoláni policisté. Po příjezdu na místo nalezli muže bez známek života. Vedle něj ležely dvě zbraně. Ke zranění dalších lidí...
Marketing bez jídla. Německý McDonald’s spustil kampaň zaměřenou na ramadán
Německá pobočka řetězce McDonald’s spustila ve spolupráci s agenturou Scholz & Friends kampaň „Happy Ramadan“. Marketingová strategie se zaměřila na muslimskou komunitu v zemi, která čítá přes šest...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
To se nepovedlo. Správa železnic se omluvila za opravu nádraží, chystá nápravu
Diskutovaná obnova nádraží v Pacově na Pelhřimovsku má nečekané pokračování. Správa železnic se omluvila za výsledek rekonstrukce výpravní budovy a slíbila okamžitou nápravu. Ta se bude týkat jak...
Nová talkshow v Česku. Mám ráda bizár v komunikaci, říká Adela Vinczeová
Slovenskou moderátorku Adelu Vinczeovou (45) budou moci diváci od poloviny března vídat v nové talkshow U Adely. Do každého dílu pořadu si pozve několik celebrit a láká na živou show plnou vtipných...