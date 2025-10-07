Policejní prezident o stíhání nerozhoduje, reaguje Vondrášek na nařčení Okamury

Hnutí SPD by v případě vstupu do vlády usilovalo o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška. Po úterním zasedání poslaneckého klubu SPD to ve Sněmovně řekl šéf hnutí Tomio Okamura. Zdůvodnil to mimo jiné vlastním stíháním v případu loňských předvolebních plakátů hnutí. Nelze stíhat za názory a hrozit za ně vězením, uvedl. Vondrášek v reakci řekl, že policejní prezident nemá kompetenci k zahájení trestního stíhání.
Na tiskové konferenci o stavu kriminality v České republice za rok 2024 vystoupil policejní prezident Martin Vondrášek. (24. ledna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Je potřeba tam udělat výměnu, protože chceme svobodu slova bez cenzury, náš volič je na to opravdu háklivý,“ uvedl Okamura. Státní zástupce v srpnu podal obžalobu na Okamuru kvůli podněcování k nenávisti, hrozí mu šest měsíců až tři roky vězení. Okamura stíhání označuje za politicky motivované. Staronový šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala řekl, že poslanci hnutí o otázce policejního prezidenta ještě nejednali, totéž se týká postavení šéfů tajných služeb.

Vondrášek politickou motivaci stíhání rezolutně odmítá. „Až bude český policejní prezident jakkoliv zasahovat do trestního řízení, či snad dokonce rozhodovat o zahájení trestního stíhání konkrétních fyzických či právnických osob, bude v tomto státě něco hodně špatně,“ vyjádřil se pro iDNES.cz. „Tuto kompetenci má pouze k tomu příslušný policejní orgán a dozorový státní zástupce, nikoli policejní prezident,“ upřesnil.

Okamura řekl, že stávající establishment pod vedením ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) ho chce zavřít na tři roky do vězení. „Já policejního prezidenta ani osobně neznám, nikdy jsme se neviděli. Takže mě nemůžete podezírat, že bych tam měl osobní rovinu, mám jen osobní zkušenost se stíháním,“ uvedl.

Okamura a SPD čelí stíhání kvůli plakátu, na kterém byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“. Na dalším plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj’ na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.

Policejní prezident o stíhání nerozhoduje, reaguje Vondrášek na nařčení Okamury

