Ve třech krajích 40 procent, v dalších jasná výhra. Velký průzkum ukazuje náskok ANO

Pokud by se konaly volby do Sněmovny v prvním čtvrtletí letošního roku, jasnou výhru by zaznamenalo hnutí ANO. Většině krajů dominuje se ziskem minimálně 30 procent. Porážku by utrpělo pouze v Praze,...