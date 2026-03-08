Rakušana místopředsedou Sněmovny nezvolíme, řekli Okamura a Vondráček

Šéf Sněmovny Okamura uvedl, že bývalá vládní koalice nezvolila jako člena komise BIS nominanta SPD Jaroslava Foldynu. Podle něj nemělo hnutí svého zástupce ve vedení Sněmovny ani ve chvíli, kdy na něj mělo podle zvyklosti nárok.
Podle Okamury neměl Rakušan v dosavadních volbách ve Sněmovně ani plnou podporu opozice a Starostové by měli na vyhrazené místo ve vedení dolní komory navrhnout jiného kandidáta.
Okamura ve vysílání řekl, že peníze z trestné činnosti v kauze Dozimetr šly jak Starostům, tak TOP 09. To v minulosti ve výpovědi řekl bývalý obchodní ředitel pražského dopravního podniku Matej Augustín.
„TOP 09 nikdy nepřijímala peníze z trestné činnosti jako dary. Všechny dary byly prověřeny,“ argumentovala bývalá šéfka strany a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Podle ní je potřeba počkat na prošetření kauzy policií.
Senátorka Miroslava Němcová (ODS) řekla, že vládní koalice umožnila, aby do nejvyšší funkce ve Sněmovně byl zvolen trestně stíhaný Okamura. Upozornila také na trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO).
„Pro nás je Vít Rakušan nevolitelný a lidé mu nedají hlas. Sněmovna je do jisté míry suverén a takovým způsobem bude většinově rozhodnuto,“ reagoval Vondráček.
Rakušan nebyl v pátek zvolen místopředsedou Sněmovny ani na třetí pokus. Poslední ze čtveřice místopředsednických pozic v dolní komoře tak zůstává neobsazená. Bývalý ministr vnitra a vicepremiér Rakušan byl jediným kandidátem.
Šichtařová by měla být aktivnější, řekl Okamura
Politici ve vysílání diskutovali také o počínání poslankyně Markéty Šichtařové (za SPD) v Poslanecké sněmovně. Šichtařová na půdě dolní komory natáčela videa, ve kterých láká na služby investiční poradkyně. Po zvolení se navíc stala členkou dvou sněmovních výborů, později ale z obou odešla.
Okamura o kauze mluvil s předsedou Svobodných Liborem Vondráčkem. Šichtařová je členkou Svobodných, ve volbách vedla pražskou kandidátku SPD. „Myslím, že poslanec by měl pracovat ve výborech. Já jsem vždycky ve výborech pracoval, bavilo mě to. Myslím, že poslanec by měl být aktivní a měl by oddělit soukromé aktivity od práce ve Sněmovně,“ řekl Okamura.
Šéf Sněmovny a SPD dodal, že nepřemýšlel o tom, že by Šichtařovou vyzval ke složení mandátu. Dodal, že byl proti tomu, aby Šichtařová vystoupila z výborů. „Opakovaně jsem o tom mluvil s předsedou Svobodných. Byl bych rád, aby byla aktivnější,“ řekl.
Okamura doufá, že se aktivita Šichtařové ve Sněmovně zlepší. „Zaznamenal jsem, že už byla promluva s paní poslankyní, že už nebude točit videa,“ okomentoval. Jako renomovaná ekonomka by podle něj byla velkým přínosem.
„Chápu poslanecký mandát úplně jinak a jestli se někde pracuje, jsou to ty výbory. Jestli jí to nebaví, měli bychom se ptát, jestli se nechce věnovat něčemu jinému,“ řekl Vondráček. Podle něj jde o situaci, kterou za dobu svého fungování v dolní komoře nepamatuje.