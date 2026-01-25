Zbytečná provokace, vymezil se Okamura vůči ukrajinské vlajce na Karlově mostě

  22:33
Podle předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury je zbytečnou provokací rozvinutí několikametrové ukrajinské vlajky přes Karlův most v Praze. Akci v sobotu pořádalo ukrajinské velvyslanectví v Česku u příležitosti Dne jednoty Ukrajiny.
Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...

Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní službě. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (22. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Akce Řetěz jednoty ke Dni jednoty Ukrajiny, Karlův most, Praha. (24. ledna 2026)
Akce Řetěz jednoty ke Dni jednoty Ukrajiny, Karlův most, Praha. (24. ledna 2026)
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura po jednání mandátového a imunitního...
Akce Řetěz jednoty ke Dni jednoty Ukrajiny, Karlův most, Praha. (24. ledna 2026)
Okamura v neděli večer na síti X uvedl, že taková akce nepřispívá vzájemným vztahům obou zemí.

S ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) už mluvil o tom, aby se taková akce na tomto historickém místě neopakovala.

Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, řekl Okamura v projevu

„Z mého pohledu je to zbytečná provokace Ukrajinců vůči našim občanům, kteří nesouhlasí s masovou migrací Ukrajinců do ČR. Tato akce na jednom z nejpamátnějších míst české historie rozhodně neprospívá k dobrým česko-ukrajinským vztahům. Respekt k hostitelské zemi a jejím symbolům by měl být samozřejmostí. Tady nejsme na Ukrajině, ale v České republice,“ napsal Okamura, který dlouhodobě kritizuje pomoc státu Ukrajincům, kteří žijí v Česku. Ve své zemi Ukrajinci čelí již od února 2022 ruské agresi.

Sobotního shromáždění na Karlově mostě se zúčastnila více než stovka lidí, kteří přišli oslavit Den jednoty Ukrajiny. Nejdříve vyslechli ukrajinskou a českou hymnu, drželi minutu ticha za padlé ve válce, poté nesli několikametrovou ukrajinskou vlajku přes most, zpívali či skandovali hesla o svobodné Ukrajině, proti válce a proti Rusku.

Ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč ve svém projevu poděkoval Čechům za solidaritu a vyzdvihl sbírky, které v posledních dnech vybraly miliony na generátory pro napadenou zemi čelící masivním útokům na energetickou infrastrukturu. Ze strany českého národa cítí velkou podporu a je za ni vděčný, řekl velvyslanec.

Okamura se pozastavil nad tím, že na Karlově mostě Ukrajinci rozvinuli vlajku své rodné země.

„Dokážete si představit, že by v minulosti čeští emigranti pověsili 28. října třicetimetrové vlajky z Eifelovky, Big Benu a podobně?“ poznamenal.

Připomněl, že vláda ANO, SPD a Motoristů připravuje nový zákon na zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců v ČR včetně Ukrajinců.

Senát se distancoval od urážlivých výroků Okamury i od slov Turka v Kyjevě

Současná vládní koalice ANO, SPD a Motoristů je k pomoci Ukrajině rezervovanější než předchozí kabinet Petra Fialy (ODS).

Okamura vzbudil kritiku opozice, části české veřejnosti i ukrajinských diplomatů svým novoročním projevem, v němž ostře kritizoval poskytování zbraní Ukrajině či vedení ukrajinského státu. Veřejně se na sociálních sítích proti jeho slovům ohradil i Zvaryč.

Ukrajina slaví Den sjednocení 22. ledna. V tento den v roce 1919 byl na Sofijském náměstí v Kyjevě vyhlášen takzvaný Akt sjednocení Ukrajinské lidové republiky (UNR) a Západo-Ukrajinské lidové republiky (ZUNR). Vznikla tak jedna nezávislá Ukrajinská lidová republika. Tento den symbolizuje jednotu ukrajinských zemí a národa.

1. ledna 2026
Zbytečná provokace, vymezil se Okamura vůči ukrajinské vlajce na Karlově mostě

