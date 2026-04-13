Magyarovi pogratuloval i Okamura. Věřím ve spojenectví proti Bruselu, napsal

  12:07aktualizováno  12:31
Předseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura věří, že i nová budoucí maďarská vláda bude nadále jedním z nejbližších spojenců Česka a bude s ním obnovovat sílu Visegrádské skupiny. Uvedl to na síti X, kde pogratuloval vítězi voleb Peteru Magyarovi. „Visegrádskou čtyřku potřebujeme primárně k ochraně před děsivými směrnicemi a nařízeními z Bruselu,“ podotkl.
foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Gratuluji vítězi voleb a věřím, že i nová budoucí maďarská vláda bude i nadále jedním z našich nejbližších spojenců a bude s námi pragmaticky obnovovat sílu V4+, kterou potřebujeme k ochraně našich společných zájmů, primárně před děsivými směrnicemi a nařízeními z Bruselu, ať už to je migrační pakt, nebo nerealistická zničující energetická politika,“ napsal Okamura.

Podle místopředsedy hnutí ANO Radka Vondráčka se Maďaři v demokratických volbách rozhodli pro změnu. „Jedna éra maďarské politiky je historií. Blahopřeji vítězi a oceňuji, že Viktor Orbán neváhal s uznáním výsledku voleb. Česko má velký zájem na přátelských vztazích s Maďarskem i oživení a rozvíjení konceptu V4,“ uvedl.

Bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) v reakci na výsledky voleb připomněla, že před čtyřmi lety čelila od části české politické scény kritice za vyjádření podpory maďarské opozici. „Následně titíž do poslední chvíle neochvějně podporovali Orbána k němuž vzhlížejí jako ke svému vzoru,“ upozornila.

„Blahopřeji Maďarům a držím jim palce. Orbánovský režim státem prorostl a nebude snadné a bezbolestné se ho zbavit. Věřím, že je to možné, ale chce to trpělivost, odvahu a dobrý management očekávání,“ dodala Pekarová Adamová.

Podle europoslance Jana Farského (STAN) Maďaři zvolili Evropu a odmítli Rusko. „Éra Orbánova rozkrádání státu a utlačování společnosti končí. Maďaři si zvolili změnu. Maďaři dali najevo, že chtějí patřit na Západ a vymanit se z područí Kremlu,“ uvedl Farský.

K výhře Magyarovi pogratuloval i Patrik Nacher (ANO). „Pro české opoziční politiky je jinak symbolické, že přesně vědí, proč volby prohrál Orban, ale moc netuší, proč volby před několika měsíci prohráli oni sami,“ rýpl si do svých soupeřů.

Předseda Svobodných Libor Vondráček zdůraznil, že Maďarsko podle něj funguje jako demokratický stát a odmítl obavy z možného zpochybňování voleb či jejich výsledků.

Opozičnímu hnutí Tisza a jejímu šéfovi Magyarovi k vítězství už dříve pogratulovali také český prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš (ANO), zástupci tuzemské opozice či vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO).

Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) Česko ztratilo ve Viktoru Orbánovi spojence v EU. S budoucí vládou bude ČR chtít mít nadstandardní vztahy. Orbán, který stál v čele vlády 16 let, podle dřívějšího vyjádření Babiše vždy bojoval za silnější Evropu a maďarské národní zájmy.

Opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už v neděli večer uznal porážku a blahopřál Peterovi Magyárovi k vítězství.

Také uvedl, že výsledek voleb je jasný a pro jeho stranu je bolestivý. Dodal, že bude Maďarům sloužit z opozice. Magyar řekl, že jeho strana získala bezprecedentní mandát.

