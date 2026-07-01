Okamura svolá dvě mimořádné schůze. EET chce koalice prosadit do půli července

Návrh vládní koalice na elektronickou evidenci tržeb projednal v úterý rozpočtový výbor.
Šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob avizoval, že ve druhém čtení navrhne, aby z EET byly vypuštěny bezhotovostní platby. „Neexistuje žádný důvod, aby podnikatelé posílali data do systému ještě jednou,“ řekl Jakob.
Také navrhuje, aby z nové EET vypadlo snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích i osvobození spropitného pro zaměstnance v gastronomii od daní a odvodů do výše sedmi procent tržeb.
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Jakob chce z EET vypustit bezhotovostní platby i daňovou výjimku pro spropitné
Nový systém nebude nutit podnikatele tisknout účtenky. „Nejmenším živnostníkům stát nabídne aplikaci zdarma, takže jim bude stačit chytrý telefon, do kterého si ji stáhnou,“ říká ministryně financí za ANO Alena Schillerová.
Živnostníků s obratem do jednoho milionu korun, kteří využívají paušální daň v prvním pásmu, se nová EET dotkne jen tím, že budou platit vyšší paušální daň. „Místo současných sta korun zaplatí 1 500 korun, tedy o 1 400 korun více. K tomu samozřejmě sociální a zdravotní pojištění,“ popsala ministryně.
Součástí návrhu vlády jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou Petra Fialy – jde o slevu na studenta, školkovné nebo odstropování volnočasových a části zdravotních benefitů pro zaměstnance.
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30. června 2026