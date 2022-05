To, co vláda dělá, je ekonomické lákání uprchlíků, vytýká vládě Okamura

Pomoc lidem na útěku před bombardováním je správná, ale to, co vláda dělá, je ekonomické lákání uprchlíků, vytkl vládě při jednání o prodloužení nouzového stavu šéf SPD Tomio Okamura. „Vy nevidíte, co jste způsobili na pražském Hlavním nádraží a co jste způsobili na Úřadech práce? Takže se to občanů České republiky sakra dotýká,“ řekl Okamura.