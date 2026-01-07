„Došlo k tomu kompromisu, že Česká republika už tam peníze dávat nebude na rozdíl od předešlé Fialovy vlády, která tam dala přibližně dvě miliardy českých korun,“ uvedl Okamura. Zdůraznil také odmítavý postoj k vyslání českých vojáků na Ukrajinu po ukončení válečného konfliktu s Ruskem, jak o něm mluvil premiér Andrej Babiš (ANO) po úterní schůze zástupců zemí takzvané koalice ochotných v Paříži.
Nová vláda muniční iniciativu nezruší. Ministři o ní jednali s Pavlem
Babiš v úterý oznámil, že Česko muniční iniciativu rušit nebude, ale bude ji jen koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů. „Bude určitě pokračovat jako dosud. Stejná struktura, jako dělal pan Vytečka,“ uvedl ministerský předseda. Aleš Vytečka je ředitelem Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS), která iniciativu koordinuje. Před loňskými sněmovními volbami Babiš ještě jako lídr opozičního hnutí ANO sliboval zrušení iniciativy.
Okamura ve středu naznačil, že administrativu iniciativy zajišťuje jen několik lidí. „My si myslíme, že administraci by měl dělat někdo jiný než ministerstvo obrany nebo Česká republika. Rozhodne o tom vláda jako celek,“ řekl. Zároveň upozornil na to, že v kabinetu nastanou situace, kdy ministři nebudou hlasovat jednotně. Poznamenal také, že západní partneři jsou se současnou administrací spokojení.
Navštívím Ukrajinu, oznámil Macinka. Se Sybihou si vyjasnili Okamuru
Na muniční iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem. Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) na munici pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, Česko přispělo dvěma až třemi miliardami korun.