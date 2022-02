Okamura slibuje, že jeho SPD bude opět tvrdě obstruovat pandemický zákon

„Plně se potvrdilo tvrzení SPD, které jako jediné tento zákon vládní pětikoalice ve Sněmovně obstruovalo, že je pandemický zákon zmetek a je ho potřeba zrušit,“ napsal Okamura.

„A teď ministr zdravotnictví Válek vyhrožuje lidem, že jelikož nebyl schválen vládní pandemický zákon, který omezuje další práva a svobody občanů, bude chtít od 1. března vyhlášení nouzového stavu. Už se vláda definitivně zbláznila?“ dodal šéf SPD.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek skutečně v Senátu řekl, že když nebude novela pandemického zákona přijata, bude muset přijít 1. března na vládu se žádostí o vyhlášení nouzového stavu.

Ani to mu nepomohlo, aby přesvědčil většinu senátorů, aby novelu schválili. Senátoři poukazovali na možnou protiústavnost některých ustanovení a kritizovali zrychlené schvalování ve stavu legislativní nouze.

Senátor Michal Canov se dokonce omlouval za vládní proticovidová opatření. „Ani disidentům nebyl zakazován vstup do restaurací a podobně. Nikomu. Alespoň já se hluboce omlouvám. Já, Michael Canov, se omlouvám hluboce všem vám, několika milionům svých spoluobčanů, za to, že jste byli tak neuvěřitelně diskriminováni a segregováni po nějakou dobu týdnů a měsíců,“ řekl Canov. Patřil k těm, kteří ve čtvrtek pomohli novelu pandemického zákona v Senátu potopit.

Návrh, který by posiloval práva vlády vydávat proticovidová opatření a umožnil posílat lidi do karantény i esemeskou, horní komora parlamentu projednávala paradoxně v den, kdy poprvé po dlouhé době mohli bez do restaurací, bazénů, fitness či do kina nebo divadla i lidé, kteří se nemohou prokázat tím, že jsou očkovaní nebo že prodělali covid.

O novele zákona mohou poslanci znovu jednat a hlasovat na schůzi Sněmovny, která začíná v úterý. Už teď je zřejmé, že jim znovu může výrazně narušit program jednání.