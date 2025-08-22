Chovají se Ukrajinci lépe než Češi? Okamura obvinil Rakušana bez kontextu

„Hnutí SPD v žádném případě nikdy nebude vládnout a nebude spolupracovat například s hnutím STAN, jehož předseda na besedě v Praze prohlásil, cituji: ,Ukrajinci se chovají lépe než Češi’. To je taková urážka českých občanů,“ opřel se do předsedy hnutí STAN Víta Rakušana jeho protějšek z hnutí SPD.
Moderátorka relace ho následně vyzvala k upřesnění, v jaké souvislosti to vedoucí představitel hnutí STAN řekl. „Byla beseda pro ukrajinské imigranty, kde si Vít Rakušan pronajal sál v Břevnovském klášteře. A tam na té besedě, popsal to redaktor, se to stalo,“ upřesnil Okamura.
České médium v únoru loňského roku popisovalo tzv. Debatu bez cenzury, kterou pořádalo hnutí STAN. Ve speciálním formátu s důrazem na obrovský počet ukrajinských uprchlíků v Česku uspořádal předseda hnutí STAN také debatu speciálně pro Ukrajince.
„Ukrajinci v Česku tvoří více než pět procent populace. Jejich podíl na celkové kriminalitě je asi 4,3 procenta. Ukrajinci se chovají lépe než Češi,“ řekl tehdy Rakušan v kontextu menší kriminality Ukrajinců v porovnání s většinovou populací.
„Já jsem politik placený z českých daní a budu pracovat pro české občany. A jestli STAN chce pracovat pro Ukrajince a Ukrajinu, tak si běžte dělat politiku na Ukrajinu. S takovou stranou nikdy,“ odmítl spolupráci se STAN Okamura.
Okamura kreslí na Ukrajince terč, míní Letocha
„I na opakovanou žádost do toho, aby pan Okamura doplnil kontext, samozřejmě, kontext nedoplnil. Nicméně my vidíme, že neustále pan Okamura pouze vyvolává nenávist všech občanů vůči Ukrajincům. Vůči lidem, kteří utekli před válkou, kterým my jsme pomohli,“ reagoval ke kontextu poslanec Petr Letocha (STAN).
„Pan Okamura v podstatě používá ty nejhnusnější způsoby volební kampaně, kdy ukazuje na jednu skupinu lidí. A já nepopírám, že tady existují, stejně jako v každé skupině, lidé, kteří se nechovají úplně nejlépe. Pak s tím umí ten systém nějakým způsobem naložit. Ale takto paušalizovat Ukrajince a v podstatě na ně kreslit terč. To už opravdu, pane Okamuro, přeháníte,“ káral Okamuru Letocha.