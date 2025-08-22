Chovají se Ukrajinci lépe než Češi? Okamura obvinil Rakušana bez kontextu

Autor:
  20:00
Ve čtvrteční debatě CNN Primy News se střetli předseda hnutí SPD Tomio Okamura a poslanec za STAN Petr Letocha, ve které oba politici vyloučili spolupráci. Vedoucí představitel SPD následně argumentoval vytrženým z kontextu výrokem ministra vnitra Víta Rakušana, který zazněl na tzv. Debatě bez cenzury.

„Hnutí SPD v žádném případě nikdy nebude vládnout a nebude spolupracovat například s hnutím STAN, jehož předseda na besedě v Praze prohlásil, cituji: ,Ukrajinci se chovají lépe než Češi’. To je taková urážka českých občanů,“ opřel se do předsedy hnutí STAN Víta Rakušana jeho protějšek z hnutí SPD.

Moderátorka relace ho následně vyzvala k upřesnění, v jaké souvislosti to vedoucí představitel hnutí STAN řekl. „Byla beseda pro ukrajinské imigranty, kde si Vít Rakušan pronajal sál v Břevnovském klášteře. A tam na té besedě, popsal to redaktor, se to stalo,“ upřesnil Okamura.

České médium v únoru loňského roku popisovalo tzv. Debatu bez cenzury, kterou pořádalo hnutí STAN. Ve speciálním formátu s důrazem na obrovský počet ukrajinských uprchlíků v Česku uspořádal předseda hnutí STAN také debatu speciálně pro Ukrajince.

„Ukrajinci v Česku tvoří více než pět procent populace. Jejich podíl na celkové kriminalitě je asi 4,3 procenta. Ukrajinci se chovají lépe než Češi,“ řekl tehdy Rakušan v kontextu menší kriminality Ukrajinců v porovnání s většinovou populací.

„Já jsem politik placený z českých daní a budu pracovat pro české občany. A jestli STAN chce pracovat pro Ukrajince a Ukrajinu, tak si běžte dělat politiku na Ukrajinu. S takovou stranou nikdy,“ odmítl spolupráci se STAN Okamura.

Okamura kreslí na Ukrajince terč, míní Letocha

„I na opakovanou žádost do toho, aby pan Okamura doplnil kontext, samozřejmě, kontext nedoplnil. Nicméně my vidíme, že neustále pan Okamura pouze vyvolává nenávist všech občanů vůči Ukrajincům. Vůči lidem, kteří utekli před válkou, kterým my jsme pomohli,“ reagoval ke kontextu poslanec Petr Letocha (STAN).

„Pan Okamura v podstatě používá ty nejhnusnější způsoby volební kampaně, kdy ukazuje na jednu skupinu lidí. A já nepopírám, že tady existují, stejně jako v každé skupině, lidé, kteří se nechovají úplně nejlépe. Pak s tím umí ten systém nějakým způsobem naložit. Ale takto paušalizovat Ukrajince a v podstatě na ně kreslit terč. To už opravdu, pane Okamuro, přeháníte,“ káral Okamuru Letocha.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Trumpovo „zásadní“ prohlášení: hrozba starostce, MS ve fotbale a „ego“ kšiltovka

Samochválou, jak vrátil pořádek do hlavního města Washingtonu, a ohlášením, že losování pro příští mistrovství světa ve fotbale se tam bude konat v prosinci, zahájil v pátek americký prezident Donald...

22. srpna 2025  16:55,  aktualizováno  20:35

„Konfliktní debata nemá smysl.“ Rakušan zrušil schůzku se SPOLU a Piráty proti ANO

Schůzka, na které chtěl předseda STAN Vít Rakušan spolu s lídrem koalice SPOLU Petrem Fialou a předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem deklarovat odmítavý postoj stran k povolební spolupráci s hnutí ANO, se...

22. srpna 2025  20:20

Chovají se Ukrajinci lépe než Češi? Okamura obvinil Rakušana bez kontextu

Ve čtvrteční debatě CNN Primy News se střetli předseda hnutí SPD Tomio Okamura a poslanec za STAN Petr Letocha, ve které oba politici vyloučili spolupráci. Vedoucí představitel SPD následně...

22. srpna 2025

Trumpovy ústupky Putinovi děsí Asii. Dal signál Číně, že agrese není tabu

Premium

Zdánlivá ochota amerického prezidenta Donalda Trumpa poskytnout Rusku územní ústupky na Ukrajině vyvolává znepokojení ve východní Asii. Státy jako Japonsko či Tchaj-wan se obávají, že takové kroky...

22. srpna 2025

Podvolí se centrální banka Trumpovi? Šéf Powell naznačil snížení úrokových sazeb

Předseda Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Jerome Powell naznačil v pátek možné snížení úrokových sazeb na příštím měnovém zasedání v září. K tomu, že to opravdu udělá, se však v projevu...

22. srpna 2025  19:27

Požár haly v Ostravě. Dohašování trvá, škoda je 120 milionů

V Ostravě-Třebovicích nad ránem vzplál odpad a další materiál v jedné z průmyslových hal. S ohněm, který rychle zachvátil celou stavbu, na místě bojovalo až osmnáct jednotek hasičů, výšková technika...

22. srpna 2025  7:18,  aktualizováno  18:32

Koncern Kalašnikov vyrobil nový kulomet. Rusové jej otestují na Ukrajině

Největší ruský výrobce ručních palných zbraní, koncern Kalašnikov, oznámil, že začne testovat nový lehký kulomet s pásovým zásobníkem RPL-7. K testování dojde přímo na ukrajinské bojové frontě....

22. srpna 2025  18:28

Král českých billboardů zůstává ve vazbě v Chorvatsku. Pořád je podezřelý z vraždy

Kontroverzní podnikatel Anton Fischer nadále zůstává v chorvatské věznici v Zadaru. Tamní soud mu prodloužil vazbu o další dva měsíce. Chorvatští policisté Fischera podezřívají z vraždy Alexe...

22. srpna 2025  18:19

Putin zamířil do centra ruských jaderných zbraní

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek dorazil do města Sarov v Nižněnovgorodské oblasti, kde se nachází Ruské federální jaderné centrum. To je jeden z hlavních podniků jaderného zbrojního komplexu...

22. srpna 2025  18:03

Požár odpadu zasáhl i bytovku. Hasiči zachránili kočku, zásah komplikovaly soláry

Hasiči dnes odpoledne hasili požár bytového domu v Mlýnské ulici v Hostomicích na Teplicku. Oheň nejprve zachvátil odpad na zahradě, poté se rozšířil na střechu a fasádu nedaleké bytovky. Z domu...

22. srpna 2025  15:46,  aktualizováno  18:02

Další důvod k vzteku na Rusy. Ázerbájdžán je viní, že Kaspické moře vysychá

Rychlý pokles hladiny Kaspického moře výrazně komplikuje lodní dopravu včetně přepravy ropy a ohrožuje populace některých vodních živočichů, jako jsou tuleni. Tvrdí to ázerbájdžánští představitelé,...

22. srpna 2025

OSN vyhlásila hladomor v Pásmu Gazy. Žádný tam není, reaguje Izrael

Organizace spojených národů (OSN) v pátek vyhlásila hladomor v Pásmu Gazy. Na Blízkém východě je to vůbec poprvé. Podle odborníků v Gaze trpí katastrofálním hladem půl milionu lidí. Hladomor je...

22. srpna 2025  11:41,  aktualizováno  17:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.