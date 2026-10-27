Okamura přijal zástupce AfD. Musíme si vyměňovat informace, pochvaloval si

Stranu AfD na celostátní úrovni označil Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) loni za prokazatelně pravicově extremistickou stranu.
Okamura již dříve poukázal na to, že programy AfD a SPD se v mnohém překrývají. AfD podle něj podobně jako SPD odmítá nelegální migraci a Green Deal nebo má požadavek na zrušení poplatků veřejnoprávním médiím.
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Například před konáním sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně se ale ukázaly i rozdíly, když německá poslankyně za AfD Martina Kempfová řekla, že Česko by mělo uznat vyhnání sudetských Němců a s ním spojené utrpení za bezpráví. Okamura tehdy její vyjádření zkritizoval.
Delegaci AfD v Česku tvoří podle Okamury desítka jejích zástupců včetně poslanců Bundestagu, jednoho europoslance a poslanců saského parlamentu.
„Zajímalo je téma Krušnohorského tunelu, což je nový železniční tunel mezi Prahou a Drážďany. Takže je zajímalo, jaký je vývoj na naší straně, protože to zásadně zlepší dopravní dostupnost v Sasku,“ uvedl. Dalším tématem podle něj byl projekt týkající se splavnosti Labe.
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Šlo už o druhé jednání s Okamurou i Bednárikem, řekl šéf Sněmovny. „Je to velmi vhodné, že mají zájem tyto názory diskutovat, protože velmi brzo můžou být oficiálním partnerem naší vlády a tuto výměnu informací je potřeba absolvovat,“ řekl.
Diskuse v Institutu Václava Klause i ministerstvu financí
Delegace se podle něj krátce pozdravila se Zůnou, odpoledne má v plánu diskusi v Institutu Václava Klause a jednání s Machem na ministerstvu financí. „Vymění si zkušenosti, jak to funguje u nás a v Německu se sestavováním rozpočtu,“ uvedl.
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Okamura popřál Urbanovi mnoho úspěchů a AfD vyjádřil maximální podporu. Dodal, že na schůzce předestřel svůj ideální vývoj v Evropě pro příští roky, což je podle něj vítězství Marine Le Penové ve francouzských prezidentských volbách a AfD v německých volbách.
„Tím by se konečně mohla Evropa změnit. Konečně bychom se mohli zbavovat diktátu Bruselu, toho tahání nelegálních migrantů do Evropy a Green Dealu s větrníky a zdražováním našich životů,“ řekl.