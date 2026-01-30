Návrh měla ve čtvrtek začít projednávat Sněmovna. Nestalo se. K předloze se poslanci vrátí po zařazení na program řádné schůze.
Hlavní změnou by mělo být omezení času projevů ve Sněmovně. Dosud mohou poslanci mluvit neomezeně, což vedlo k mnohahodinovým vystoupením. „V principu jde o zrychlení projednávání. A to například v tom, že při debatě o programu by měli řečníci s přednostním právem limit 30 minut, poslancům bez přednostního práva by první den náleželo pět minut, v dalších dnech by pak měli na vysvětlení navrhované změny pořadu schůze dvě minuty místo nynějších pěti minut,“ řekl redakci iDNES.cz místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO).
V konkrétních ustanoveních je to nebezpečná novela. Návrh negarantuje dostatečně právo opozice se vyjádřit.