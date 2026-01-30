Konec žvanění ve Sněmovně ještě letos? Jak chce koalice změnit jednací řád

Premium

Tomio Okamura ve Sněmovně u řečnického pultu | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Eva Pospíšilová
Jiří Vachtl
,
Už letos by mohlo dojít k omezení řečnění ve Sněmovně. Zástupci koalice ANO, SPD a Motoristů společně s Markem Bendou z ODS předložili návrh na změnu jednacího řádu. Omezena podle ní mají být nejen vystoupení k programu schůzí, ale zrychlit by se mělo i projednávání třetích čtení.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Návrh měla ve čtvrtek začít projednávat Sněmovna. Nestalo se. K předloze se poslanci vrátí po zařazení na program řádné schůze.

Hlavní změnou by mělo být omezení času projevů ve Sněmovně. Dosud mohou poslanci mluvit neomezeně, což vedlo k mnohahodinovým vystoupením. „V principu jde o zrychlení projednávání. A to například v tom, že při debatě o programu by měli řečníci s přednostním právem limit 30 minut, poslancům bez přednostního práva by první den náleželo pět minut, v dalších dnech by pak měli na vysvětlení navrhované změny pořadu schůze dvě minuty místo nynějších pěti minut,“ řekl redakci iDNES.cz místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO).

V konkrétních ustanoveních je to nebezpečná novela. Návrh negarantuje dostatečně právo opozice se vyjádřit.

Olga RichterováPiráti

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Rusko přišlo o 1,2 milionu vojáků, tvrdí zpráva. Kreml hrozivou bilanci odmítá

Mrtví vojáci po ukrajinském úderu ve vojenském výcvikovém prostoru u okupované...

Zpráva washingtonského Střediska pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) uvádí, že Rusko od rozpoutání války proti Ukrajině v únoru 2022 přišlo o 1,2 milionu vojáků. To je více než kterákoli...

Mýdlo do lahve, čočku do sáčku. EU tlačí nákupy bez obalů, obchody mají pochyby

Premium
Obchodní řetězec Albert spustil ve své pobočce na Chodově prodej bezobalových...

Natočit si mycí prostředek do přinesené lahve nebo odsypat čočku do opakovaně použitelného sáčku by v českých obchodech mělo být už za pár let jednodušší než dosud. Evropské nařízení o obalech totiž...

30. ledna 2026

Mladí lidé odmítají „starou hru“. Jak generace Z přepisuje pravidla práce

Premium
ilustrační snímek

Líná, neloajální a přecitlivělá. Tak se dnes často mluví o generaci Z na pracovním trhu. Firmy upozorňují na časté odchody, vysoké nároky i potíže s motivací. Současně ale zkušenosti zaměstnavatelů i...

30. ledna 2026

Solární krachy budou pokračovat i letos, menší dotace moc netáhnou

ilustrační snímek

Pro český fotovoltaický trh byl loňský rok ve znamení výrazného útlumu a pročišťování trhu. Hlavním důvodem poklesu zájmu o fotovoltaické elektrárny v Česku bylo snížení dotační podpory v kombinaci s...

30. ledna 2026

ANALÝZA: Čas Teheránu se krátí a masivní úder USA na Írán se zdá být stále reálnější

Premium
Donald Trump, v pozadí bombardér B-2, na foto koláži.

Vody kolem Íránu se hemží americkými bitevními plavidly v čele s letadlovou lodí Abraham Lincoln. Další posily jsou na cestě. Cosi je hmatatelně cítit ve vzduchu. „Blíží se masivní armáda, čas Íránu...

30. ledna 2026

Konec žvanění ve Sněmovně ještě letos? Jak chce koalice změnit jednací řád

Premium
Tomio Okamura ve Sněmovně u řečnického pultu

Už letos by mohlo dojít k omezení řečnění ve Sněmovně. Zástupci koalice ANO, SPD a Motoristů společně s Markem Bendou z ODS předložili návrh na změnu jednacího řádu. Omezena podle ní mají být nejen...

30. ledna 2026

Izraelská armáda přestala zpochybňovat palestinský odhad obětí v Gaze: 71 tisíc

Palestinci kráčí po ulici kolem stanového tábora obklopeného budovami zničenými...

Izraelská armáda přijala odhad ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, podle kterého tam bylo ve válce zabito více než 71 tisíc Palestinců. Napsal to ve čtvrtek izraelský deník Haarec. Izrael dosud...

29. ledna 2026  22:07

Sníh komplikuje dopravu na Vysočině. Havaroval kamion s dobytkem i autobus

Ilustrační foto

V obci Jívoví na Žďársku ve čtvrtek večer havaroval kamion převážející dobytek. Z nakloněného vozidla je potřeba vyprostit desítky kusů zvířat. Informovala o tom mluvčí policie Dana Čírtková. Na...

29. ledna 2026  21:49

Putin slíbil, že ruská armáda nebude týden útočit na Kyjev, tvrdí Trump

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Ruský prezident Vladimir Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev, prohlásil ve čtvrtek americký prezident Donald Trump. Moskva zatím nepotvrdila, že se zastavením útoků na...

29. ledna 2026  18:24,  aktualizováno  21:02

Žena na Chebsku spadla do výtahové šachty a zemřela

Ilustrační snímek

V Lubech na Chebsku spadla do výtahové šachty devětašedesátiletá žena, na následky pádu zemřela. Další okolnosti případu policie odmítla komentovat. Vyloučila však cizí zavinění. Na místě zasahovali...

29. ledna 2026  20:32

Mladík na Rokycansku chtěl skočit z komína, zachraňovali ho hasiči i policisté

Policisté a hasiči na Rokycansku zachraňovali mladíka, který chtěl skočit z 90...

Hasiči s policisty ze zásahové jednotky sundávali ve Strašicích na Rokycansku mladého muže z 90 metrů vysokého komínu. Podle prvního hlášení měli jeho blízcí strach, že chce ukončit svůj život.

29. ledna 2026  20:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Brzy bezpečně do Venezuely, slíbil Trump a nařídil otevření vzdušného prostoru

Americký prezident Donald Trump během jednání svého kabinetu. (29. ledna 2026)

Americký prezident Donald Trump nařídil znovuotevření venezuelského vzdušného prostoru pro komerční lety a uvedl, že Američané budou brzy moci do země cestovat. Letecká společnost American Airlines...

29. ledna 2026  19:42

Ministři zahraničí EU ocenili české občany za pomoc Kyjevu, hlásil Macinka z Bruselu

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se svým ukrajinským protějškem...

Situace na Ukrajině je tragická. Ministři zahraničí zemí EU ve čtvrtek podle šéfa české diplomacie Petra Macinky ocenili české občany za solidaritu, kterou prokázali zasíláním peněz na sbírky na...

29. ledna 2026  19:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.