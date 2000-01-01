náhledy
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura v úterý zahájil dvoudenní návštěvu Bratislavy. Jednal jak s premiérem Robertem Ficem a prezidentem Peterem Pellegrinim, tak i se šéfem slovenského parlamentu Richardem Rašim. Slovensko je první zemí, kterou Okamura ve funkci šéfa dolní komory navštívil.
Okamuru na cestě doprovází místopředseda Sněmovny Jiří Barták (Motoristé) a šéfové poslaneckých klubů ANO Taťána Malá, SPD Radim Fiala a Motoristů Boris Šťastný. Ten je také kandidátem na ministra sportu, prevence a zdraví.
Skupinu doplňují další dva kandidáti Motoristů na ministry, a to Petr Macinka, který by mohl vést ministerstvo zahraničních věcí, a Filip Turek, kterého strana nominovala na post ministra životního prostředí. Turka ale nechce jmenovat prezident Petr Pavel.
V delegaci byli s Okamurou pouze poslanci vznikající vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů. Na snímku předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá.
Šéf Sněmovny své rozhodnutí nezahrnout členy stran odcházející koalice zdůvodnil tím, že si neumí představit, že by součástí jeho delegace byl někdo, kdo „rozboural vztahy se Slovenskem“.
Cestou do Bratislavy Okamura navázal na tradici svých předchůdců a dalších vrcholných českých politiků, kteří po nástupu do funkce na první zahraniční cestu zamířili na Slovensko.
První položkou na programu byla návštěva pomníku prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, kde Okamura s delegací položil věnec.
Následovalo jednání a společný oběd se šéfem slovenského parlamentu Richardem Rašim. „V naší delegaci jsou zástupci všech stran budoucí koalice, čímž chceme vyjádřit zájem obnovit vynikající vztahy se Slovenskem,“ řekl Okamura.
Vzájemné vztahy zdůraznil také Raši. Okamurovu delegaci označil za silnou a reprezentativní. „Považuji tuto návštěvu za restart našich vzájemných vztahů. Chci, aby byly na nejvyšší a nejlepší úrovni, na jaké být mohou,“ řekl.
Odpoledne se Okamura setkal se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim.
Na Úřadu vlády se Okamura setkal s premiérem Robertem Ficem a členy jeho kabinetu.
Okamura Ficovi představil také Filipa Turka, kandidáta Motoristů na ministra životního prostředí. „Doufám, že také bude jmenován,“ řekl šéf Sněmovny.
Delegace stráví na Slovensku dva dny. Ve středu se Okamura zúčastní společného jednání v rámci Slavkovského formátu. Jednat bude s Rašim a předsedou rakouské Národní rady Walterem Rosenkranzem.
