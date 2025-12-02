|
OBRAZEM: Červený koberec roztáhli vojáci. Jak vypadal Okamurův den na Slovensku
Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým
Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...
Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...
Vláda posuzuje návrh nové koalice nezvýšit odvody na sociální pojištění OSVČ
Končící vláda Petra Fialy dá stanovisko k návrhu poslanců nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, kteří chtějí zastavit zvyšování minimálního vyměřovacího základu osob samostatně výdělečně činných u...
V České televizi po dvaceti letech končí zahraniční zpravodaj Bohumil Vostal
Po dvaceti letech v České televizi (ČT) končí reportér Bohumil Vostal. Svůj odchod oznámil na sociální síti X. V září se vrátil z USA poté, co ČT obměnila posty zahraničních zpravodajů. V minulosti...
Putin mírový plán neodmítl, tvrdí Kreml. Doufá, že Američané nezveřejní detaily
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov popřel, že by ruský prezident Vladimir Putin přímo zamítl americký mírový plán pro Ukrajinu. Moskva podle Putinova mluvčího předpokládá, že Američané – stejně jako Rusové...
Zadrženou exšéfku unijní diplomacie Mogheriniovou viní z podvodu a korupce
Bývalá šéfka diplomatické služby EU (EEAS) a současná rektorka College of Europe v Bruggách Federica Mogheriniová čelí spolu s dalšími dvěma lidmi obvinění z podvodu při zadávání veřejných zakázek,...
Nebyl to trestný čin, řekl soud. Osvobodil policistu viněného z vynášení informací
Městský soud v Praze ve středu zprostil obžaloby policistu, který podle státního zástupce vynesl neveřejnou informaci, že bývalého starostu Prahy 3 za ODS Alexandera Bellua prověřuje policie. Zrušil...
Jméno ministryně Šimkovičové už nevyřknete, nakázal soud exšéfovi divadla
Ze slovenské ministryně kultury Martiny Šimkovičové se po vzoru Voldemorta z Harryho Pottera stala „ta, jejíž jméno se nesmí vyslovit“. Alespoň pro bývalého ředitele slovenského Národního divadla...
Vločky z tisíců diamantů. Fabergého Zimní vejce vydražili za rekordní sumu
Fabergého Zimní vejce se v londýnské aukční síni Christie’s v úterý vydražilo za rekordních 22,9 milionu liber (asi 628,9 milionu korun) včetně aukční přirážky. Deseticentimetrové vejce vzniklo pro...
Brusel pobouřil betlémem „pro všechny“ bez obličejů. Ježíškovi sťali hlavu
Nově instalovaný betlém na bruselském náměstí Grand Place vyvolal kontroverzi kvůli netradičnímu zpracování. Instalace figur bez tváří rozdělila návštěvníky i politiky. Po víkendovém vandalismu, kdy...
RECENZE: No to mě ozdob! Kvůli hackerovi musí Santa Claus zvládnout Vánoce offline
Animovaný adventní přírůstek českých kin sice vznikl v Německu, ale vystupuje v něm univerzální vánoční postava Santa Claus, jakož i univerzální skřítci, sobi a celá obvyklá výbava legendy. Jedinou...
Kauza Stoka je u soudu opět na začátku, původně odsouzení chtějí dohodu o vině
Brněnský krajský soud začal znovu projednávat korupční kauzu Stoka. Po zrušení původního verdiktu Vrchním soudem v Olomouci se případ vrátil po více než pěti a půl letech na začátek. Hlavním...
Čtyři děti a dospělý se v Příbrami nadýchali zplodin, skončili v nemocnici
Záchranáři ve středu ráno vyjížděli do bytového domu v Příbrami k jednomu dospělému a čtyřem dětem, kteří se nadýchali oxidu uhelnatého. Skončili v nemocnici, jsou mimo ohrožení života. Příčina a...
Energošmejdi opět řádí, varuje úřad. Triky, které využívají, se neustále mění
Nemají zábrany, vymýšlejí stále nové triky a objekty svého zájmu si vybírají cíleně, nejčastěji mezi seniory. Počet stížností na takzvané energošmejdy, tedy podvodníky z řad zprostředkovatelů, opět...