OBRAZEM: Červený koberec roztáhli vojáci. Jak vypadal Okamurův den na Slovensku

Autor: ,
  15:54
Tomio Okamura je na své první zahraniční cestě v roli šéfa Sněmovny. Na Slovensku se první den své návštěvy sešel s prezidentem Peterem Pellegrinim, premiérem Robertem Ficem, i se šéfem parlamentu Richardem Rašim. Okamurovu cestu v Bratislavě sledují fotograf iDNES.cz Ladislav Křivan a reportér Jiří Vachtl.
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) odletěl na svou první zahraniční cestu na Slovensko. (2. prosince 2025)
Součástí Okamurovy delegace je také Taťána Malá (ANO). (2. prosince 2025)
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) na návštěvě Slovenska. (2. prosince 2025)
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a Richard Raši (předseda Národní rady Slovenské republiky). (2. prosince 2025)
Přijetí předsedy PSP ČR Tomia Okamury prezidentem Slovenské republiky Peterem Pellegrinim. (2. decembrie 2025)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Vláda posuzuje návrh nové koalice nezvýšit odvody na sociální pojištění OSVČ

Premiér a předseda ODS Petr Fiala na jednání vlády v demisi (3. prosince 2025)

Končící vláda Petra Fialy dá stanovisko k návrhu poslanců nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, kteří chtějí zastavit zvyšování minimálního vyměřovacího základu osob samostatně výdělečně činných u...

3. prosince 2025  5:48,  aktualizováno  11:34

V České televizi po dvaceti letech končí zahraniční zpravodaj Bohumil Vostal

Třebíčský rodák Bohumil Vostal začal svoji zahraniční misi v roce 2012...

Po dvaceti letech v České televizi (ČT) končí reportér Bohumil Vostal. Svůj odchod oznámil na sociální síti X. V září se vrátil z USA poté, co ČT obměnila posty zahraničních zpravodajů. V minulosti...

3. prosince 2025  11:34

Putin mírový plán neodmítl, tvrdí Kreml. Doufá, že Američané nezveřejní detaily

Ruský diktátor Vladimir Putin (2. prosince 2025)

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov popřel, že by ruský prezident Vladimir Putin přímo zamítl americký mírový plán pro Ukrajinu. Moskva podle Putinova mluvčího předpokládá, že Američané – stejně jako Rusové...

3. prosince 2025  11:11,  aktualizováno  11:30

Zadrženou exšéfku unijní diplomacie Mogheriniovou viní z podvodu a korupce

Federica Mogheriniová při přednášce na Svobodné univerzitě v Berlíně. (7....

Bývalá šéfka diplomatické služby EU (EEAS) a současná rektorka College of Europe v Bruggách Federica Mogheriniová čelí spolu s dalšími dvěma lidmi obvinění z podvodu při zadávání veřejných zakázek,...

3. prosince 2025  10:57

Nebyl to trestný čin, řekl soud. Osvobodil policistu viněného z vynášení informací

Obžalovaný policista Martin Lonský

Městský soud v Praze ve středu zprostil obžaloby policistu, který podle státního zástupce vynesl neveřejnou informaci, že bývalého starostu Prahy 3 za ODS Alexandera Bellua prověřuje policie. Zrušil...

3. prosince 2025  10:56

Jméno ministryně Šimkovičové už nevyřknete, nakázal soud exšéfovi divadla

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová (26. listopadu 2025)

Ze slovenské ministryně kultury Martiny Šimkovičové se po vzoru Voldemorta z Harryho Pottera stala „ta, jejíž jméno se nesmí vyslovit“. Alespoň pro bývalého ředitele slovenského Národního divadla...

3. prosince 2025  9:42,  aktualizováno  10:54

Vločky z tisíců diamantů. Fabergého Zimní vejce vydražili za rekordní sumu

Fabergého „Zimní vejce“ se prodalo za rekordních 26 milionů eur

Fabergého Zimní vejce se v londýnské aukční síni Christie’s v úterý vydražilo za rekordních 22,9 milionu liber (asi 628,9 milionu korun) včetně aukční přirážky. Deseticentimetrové vejce vzniklo pro...

3. prosince 2025  10:42

Brusel pobouřil betlémem „pro všechny“ bez obličejů. Ježíškovi sťali hlavu

Vánoční betlém bez obličejů na bruselském Grand Place budí kontroverzi. (28....

Nově instalovaný betlém na bruselském náměstí Grand Place vyvolal kontroverzi kvůli netradičnímu zpracování. Instalace figur bez tváří rozdělila návštěvníky i politiky. Po víkendovém vandalismu, kdy...

3. prosince 2025  10:37

RECENZE: No to mě ozdob! Kvůli hackerovi musí Santa Claus zvládnout Vánoce offline

50 %
Z filmu Vánoce offline

Animovaný adventní přírůstek českých kin sice vznikl v Německu, ale vystupuje v něm univerzální vánoční postava Santa Claus, jakož i univerzální skřítci, sobi a celá obvyklá výbava legendy. Jedinou...

3. prosince 2025  10:35

Kauza Stoka je u soudu opět na začátku, původně odsouzení chtějí dohodu o vině

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní...

Brněnský krajský soud začal znovu projednávat korupční kauzu Stoka. Po zrušení původního verdiktu Vrchním soudem v Olomouci se případ vrátil po více než pěti a půl letech na začátek. Hlavním...

3. prosince 2025  9:04,  aktualizováno  10:25

Čtyři děti a dospělý se v Příbrami nadýchali zplodin, skončili v nemocnici

ilustrační snímek

Záchranáři ve středu ráno vyjížděli do bytového domu v Příbrami k jednomu dospělému a čtyřem dětem, kteří se nadýchali oxidu uhelnatého. Skončili v nemocnici, jsou mimo ohrožení života. Příčina a...

3. prosince 2025  9:49,  aktualizováno  10:20

Energošmejdi opět řádí, varuje úřad. Triky, které využívají, se neustále mění

ilustrační snímek

Nemají zábrany, vymýšlejí stále nové triky a objekty svého zájmu si vybírají cíleně, nejčastěji mezi seniory. Počet stížností na takzvané energošmejdy, tedy podvodníky z řad zprostředkovatelů, opět...

3. prosince 2025  10:14

