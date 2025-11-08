Jako šéf budu Sněmovnu spojovat, slibuje Okamura. Exhibicionismus, tvrdí Skopeček

„Potřebujeme se dohodnout i s opozicí, aby nedocházelo k blokacím, což paní Pekarová nikdy neuměla. Jsem připraven si vyslechnout i požadavky z vašeho programu,“ sdělil Okamura Skopečkovi v pořadu Za pět minut dvanáct na TV Nova.
Skopeček mu ale oponoval s tím, že poslanci SPD, včetně Okamury, pouze exhibují při svých projevech ve Sněmovně.
„Dělali jste si čisté PR pro své sociální sítě a nešlo vůbec o žádnou debatu, pan Okamura už i dříve zcela blokoval Sněmovnu svými projevy exhibicionismu. My to takto nechceme a chceme naopak být smysluplná opozice,“ dodal Skopeček, který při volbě místopředsedy Sněmovny jako kandidát ODS překvapivě neuspěl.
Okamura se také vymezil vůči kritice, že jeho působení v čele Sněmovny bude znamenat mezinárodní ostudu. „Včera jsem měl oběd s kyperskou velvyslankyní, chce se se mnou vidět arménský velvyslanec, celé své podnikatelské působení do Česka vozím japonské turisty, jde tak o úsměvné výtky od současné opozice,“ domnívá se nový šéf Sněmovny.
Ve čtvrtek nechal Okamura hned po svém zvolení předsedou Poslanecké sněmovny sundat z budovy dolní komory parlamentu vlajku Ukrajiny. Ta nad vchodem visela jako symbol podpory od začátku ruské invaze z února 2022.
Opoziční poslanci z řad ODS, TOP 09, Pirátů a Starostů pak na Okamurův krok ještě ve čtvrtek večer zareagovali - vlajky napadené Ukrajiny vyvěsili z oken a balkonů svých kanceláří. Nyní tak na budově visí celkem osm žlutomodrých vlajek.