Jako šéf budu Sněmovnu spojovat, slibuje Okamura. Exhibicionismus, tvrdí Skopeček

Autor:
  12:35
Nový předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura se zavázal, že bude ve své nové funkci otevřeně spolupracovat jak s vládou, tak s opozicí ve snaze nalézt co nejvhodnější shodu. Okamura se ale také obul do své předchůdkyně Markéty Pekarové Adamové, která se takto podle něj nikdy nechovala. Okamuru za jeho výroky kritizoval Jan Skopeček, který je označil za exhibicionistické.
Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...

Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Na snímku Hayato Okamura a Tomio Okamura. (5. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Povolební vyjednávání STAN - ODS. Na snímku středočeský lídr ODS Jan Skopeček....
Šéf hnutí SPD Tomio Okamura předsedá krátce po svém zvolení do čela Poslanecké...
Povolební jednání zástupců STAN a SPOLU po krajských volbách ve středních...
Šéf hnutí SPD Tomio Okamura předsedá krátce po svém zvolení do čela Poslanecké...
14 fotografií

„Potřebujeme se dohodnout i s opozicí, aby nedocházelo k blokacím, což paní Pekarová nikdy neuměla. Jsem připraven si vyslechnout i požadavky z vašeho programu,“ sdělil Okamura Skopečkovi v pořadu Za pět minut dvanáct na TV Nova.

Skopeček mu ale oponoval s tím, že poslanci SPD, včetně Okamury, pouze exhibují při svých projevech ve Sněmovně.

Ukážu nový styl. Okamura o svém zvolení i slibované proměně v čele Sněmovny

„Dělali jste si čisté PR pro své sociální sítě a nešlo vůbec o žádnou debatu, pan Okamura už i dříve zcela blokoval Sněmovnu svými projevy exhibicionismu. My to takto nechceme a chceme naopak být smysluplná opozice,“ dodal Skopeček, který při volbě místopředsedy Sněmovny jako kandidát ODS překvapivě neuspěl.

Okamura se také vymezil vůči kritice, že jeho působení v čele Sněmovny bude znamenat mezinárodní ostudu. „Včera jsem měl oběd s kyperskou velvyslankyní, chce se se mnou vidět arménský velvyslanec, celé své podnikatelské působení do Česka vozím japonské turisty, jde tak o úsměvné výtky od současné opozice,“ domnívá se nový šéf Sněmovny.

První krok ve funkci. Okamura sundal ukrajinskou vlajku z budovy Sněmovny

Ve čtvrtek nechal Okamura hned po svém zvolení předsedou Poslanecké sněmovny sundat z budovy dolní komory parlamentu vlajku Ukrajiny. Ta nad vchodem visela jako symbol podpory od začátku ruské invaze z února 2022.

Opoziční poslanci z řad ODS, TOP 09, Pirátů a Starostů pak na Okamurův krok ještě ve čtvrtek večer zareagovali - vlajky napadené Ukrajiny vyvěsili z oken a balkonů svých kanceláří. Nyní tak na budově visí celkem osm žlutomodrých vlajek.

