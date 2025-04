Trump má podle Okamury plán. Cly hodil bombu do systému, oponoval Ženíšek

V pořadu Partie Terezie Tománkové se opoziční a koaliční politici střetli ohledně posledních kroků amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zatímco ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek z TOP 09 kritizoval, že Trump nemá plán a způsobil zavedením cel zmatek v mezinárodním systému, předseda SPD Tomio Okamura ho hájil.

„S těmi, kdo říkají, že na to má Trump právo a bude to ku prospěchu všech, nesouhlasím. Plošná cla nemohou dopadnou dobře. Ten, kdo říká opak, nehájí zájmy Česka,“ prohlásil Ženíšek. Okamura mluvil o Trumpovi s pochopením. „Já jsem praktik, nejsem teoretik jako vy, jsem z byznysu,“ vymezoval se vůči Ženíškovi. Trumpovy plány jsou podle Okamury zřejmé, a to z pohledu Trumpa jako obchodníka. „Dáte výkop, pak čekáte na reakce partnerů a pak zvolíte cestu ‚něco mezi‘,“ řekl.

Ženíšek mu ale oponoval. „Trump nedal žádný výkop, ale hodil bombu do systému. Vysoká cla jsou něco šíleného, shodují se na tom všichni včetně předsedy hnutí ANO,“ popsal.

Evropská ekonomika podle Okamury měla problémy už před zavedením amerických cel. „USA teď dělají jen konkrétní kroky, ale cla jsou samozřejmě pro Česko špatně,“ připustil Okamura.

Hosty první části pořadu byli vedle Okamury a Ženíška i místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček a místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS).

Karel Havlíček pak varoval před podceňováním Trumpa. „Ohlašoval něco podobného dlouho dopředu, asi nikdo nečekal, že to bude v takovéto výši. Ale musíme pochopit, jak on smýšlí, abychom mohli reagovat,“ řekl. Trump tarify podle něj útočí na Čínu a chce ji oslabit. „Trump věří, že změna skrze negativní vývoj přinese i návrat výroby, ale domnívám se, že to taky přinese inflaci,“ dodal Havlíček.

Doplnil, že kroky Trumpa nemusí být ve všem tak produktivní, jak si sám prezident myslí.

I podle ekonomického experta ODS Jana Skopečka se Trumpovy kroky daly předvídat, cla ale Česko zasáhnou negativně. „Česko je otevřená ekonomika na exportu závislá. Pokud bude pokračovat chaotické šermování cly, zasáhne nás to,“ dodal.

Spojené státy podle Skopečka chtějí světový obchod přeformátovat. „To, co vidíme, je zejména boj s Čínou, USA ji vidí jako svého hlavního nepřítele,“ uvedl.

Česká reakce na cla?

Moderátorka se politiků ptala, jak by Evropa a Česko měly reagovat na kroky Trumpovy administrativy. „Musíme jako Evropa hledat nové trhy, odstranit bariéry vnitřního obchodu v rámci EU a zabránit, aby Evropu zaplevelilo čínské levné zboží,“ vysvětlil ministr Ženíšek.

Evropská komise má podle ministra připravený plán, jak zareagovat na plošná cla, kdyby byla skutečně zavedena. „Oceňuji, že jsme nereagovali překotně. Cesta je když tak zacílit cla na oblasti, které Ameriku budou bolet. Pokud se nenalezne dohoda, musí se to zkusit,“ dodal.

Hnutí ANO zkritizovalo Fialovu vládu za neakceschopnost v reakci na Trumpa. „Říkáte, že se vytvoří pracovní skupina a musí se jednat, to se nedá poslouchat. Odstranění bariér na vnitřním trhu je jasné, to všechno víme,“ reagoval na ministra Havlíček. Ženíšek mu do toho vstoupil s tím, že jasné to není. „Nebuďte nervózní,“ pokračoval v útoku Havlíček. Oba se ale shodli na nepřímém dopadu celní politiky USA na Evropu v podobě hrozby přílivu levného čínského zboží.

V další fázi pořadu politici mluvili i o bezpečnosti a členství Česka v NATO. Místopředseda Sněmovny za ODS Skopeček donutil Okamuru, aby v debatě přiznal, že v tuto chvíli Česko nemá alternativu ke členství v NATO. Okamurovo hnutí si přitom chce vynutit referendum o členství v Alianci. Okamura odmítl říci, zda by hlasoval pro setrvání. Spíš by prý nehlasoval vůbec.