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Pavel je lídr opozice a křivák, pošpinil mě před celým národem, prohlásil Okamura

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  18:11
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura přichází na jednání vlády v Praze...

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura přichází na jednání vlády v Praze (16. března 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) mluví v rozhovoru pro server Novinky.cz o prezidentu Petru Pavlovi jako podrazákovi či křivákovi. Vyčítá mu komunikaci s vládní koalicí ANO, SPD a Motoristů, kterou považuje za dlouhodobě neúnosnou.

Dotkl se ho také Pavlův výrok z ledna 2023, kdy v debatě před prezidentskými volbami o Okamurovi mluvil jako o možném mravním ohrožení výchovy mládeže.

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Prezident je dlouhodobě ve sporu s vládními Motoristy poté, co odmítl jmenovat jejich poslance Filipa Turka ministrem. Ke kritice hlavy státu se v souvislosti s nedávným summitem Severoatlantické aliance (NATO) přidalo také hnutí ANO. Strany shodně zmiňují, že Pavel vystupuje jako opoziční politik.

Za lídra opozice Pavla nyní označil v rozhovoru i Okamura. Vyčítá mu to, že už vede kampaň za znovuzvolení. „Pakliže má nějaký nápad, tak by to měl sdělit vládě a projednat s tím, kdo to má ve své pravomoci. A nevykládat o tom v zahraničí. To není seriózní. Já jsem pro diskusi, ale protistrana nesmí být podrazák,“ uvedl Okamura.

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Šéf SPD připomněl také Pavlův výrok z doby, kdy se ucházel o zvolení prezidentem. V debatě tehdy odpovídal na dotaz, zda by teoreticky jmenoval Okamuru ministrem školství. „Tady bych to viděl opravdu jako bezpečnostní riziko i možná jako mravní ohrožení výchovy mládeže,“ reagoval tehdy Pavel.

„Tenkrát ještě nebyl prezidentem a řekl to před milionem diváků. To je takový křivák!“ prohlásil v rozhovoru Okamura. Podotkl, že se s Pavlem do té doby nikdy neviděl. „Já nemám jediný mravnostní delikt! Nikdy jsem nic neukradl! Neberu ani dotace. A ani se neomluvil a pošpinil mě před celým národem,“ dodal Okamura.

Reakci Hradu na Okamurova slova redakce iDNES.cz shání.

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