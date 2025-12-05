Ministři za SPD budou proti pokračování muniční iniciativy, řekl Okamura

„Co se týče muniční iniciativy, české muniční iniciativy, my v ní pokračovat nechceme z českých peněz,“ řekl v pátek Tomio Okamura po jednání nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě v Praze na Chodově.
„Úkol našich ministrů je realizovat v exekutivě jako odbornici ten politický program, na kterém jsme se dohodli v rámci koalice,“ uvedl šéf SPD.
„Požadavek na posouzení muniční iniciativy je legitimní,“ řekl kandidát SPD na ministra obrany Jaromír Zůna ve čtvrtek po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na dotaz, zda bude pokračovat česká muniční iniciativa na pomoc napadené Ukrajině. Na další otázky k pomoci Ukrajině odpovídal vyhýbavě. „Otázka je, na jakou oblast podpory bude dán akcent,“ řekl jen neurčitě.
Posouzení muniční iniciativy je legitimní, řekl Zůna. O Ukrajině mluvil vyhýbavě
„Všichni naši kandidáti budou přesně dodržovat programové prohlášení vlády a tam Rusko jmenováno není a není tam jmenována v kapitole zahraniční politiky ani Ukrajina,“ zdůraznil v pátek Okamura.
Ujistil, že Zůna vše dobře ví. „O všem jsme spolu mluvili, vždyť ostatně je spoluautorem toho programového prohlášení,“ řekl šéf SPD.
Budoucí premiér a šéf ANO Andrej Babiš už v týdnu po volbách do Sněmovny řekl, že pokud bude jeho hnutí ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně. „Česko pomáhá přes Evropskou unii, zbrojovky můžou bez problémů vyvážet,“ řekl.
O české muniční iniciativě řekl, že by ji měly ji dělat přímo členské státy NATO a měla by být podle něj transparentní. Soukromý subjekt na iniciativě vydělal desítky miliard, řekl po volbách Babiš.