Němci dluží miliardy za válečné reparace, vláda servilně mlčí, míní Okamura

Okamura tvrdí, že zaplatit tuto částku, která má celkem dvanáct nul (15 tisíc miliard korun), ukládá Německu mezinárodní dohoda z Postupimi a z poválečné Pařížské mírové konference.

Za lež označuje fakt, že v rámci poválečných vyjednávání se politici domluvili tak, že škody způsobené Československu budou splaceny zabavením majetku sudetských Němců, kteří byli po válce nuceni zemi opustit.

Podle Okamury majetek zabavený jak sudetských Němcům, tak německým kolaborantům mezi reparace započítáván být nemůže.

Tvrdí také, že po jeho interpelacích vláda Andreje Babiše přiznala, že Německo České republice opravdu peníze dluží, vláda peníze však odmítá vymáhat. Vláda tak údajně nekoná, aby nedošlo k poškození vzájemných vztahů.

To však předseda SPD považuje za nesmysl a připomněl, že Německo již před deseti lety doplatilo reparace ještě z první světové války. Na to podotkl, že Československo reparace z první světové války zaplatilo tři miliardy tehdejších korun již během období první republiky. „Je to velmi sprosté,“ řekl.

Myslíte si, že má Česko otevřít otázku německých válečných reparací?

ANO 233 NE 248

Československo poctivě splácelo

Dodal, že Československo poctivě splácelo své dluhy za válečné půjčky spojencům i po skončení druhé světové války. „Odporné ovšem zůstává, že tito bývalí spojenci, v jejichž řadách bojovali Čechoslováci, si za pomoc nechali nejen zaplatit, ale nakonec zablokovali vyplácení náhrad z Německa,“ uvedl.

Hlavně západní Němci si poté podle Okamury budovali svůj blahobyt z peněz, které vlastně dlužili Čechům, kteří si obnovu země po válce museli zaplatit sami, tvrdí Okamura.

Částka, kterou předseda hnutí vyčíslil podle něj také nepatří vládě, nýbrž všem českým občanům. „Každý občan České republiky má v Německu nejméně 1 a půl milionu,“ podotkl. Dodal také, že o válečné reparace se ozvalo již Polko nebo Řecko. Česká vláda však podle Okamury pouze „servilně mlčí“.

Sám chtěl s spolu s poslanci jeho hnutí o otázce reparací jednat na půdě Poslanecké sněmovny, vládní koalice ANO s ČSSD i ostatní strany ovšem diskusi na toto téma odmítli a hlasovali proti.

Česká vláda v listopadu 2018 uvedla, že nepovažuje otázku požadavku na vymáhání reparací od Německa za aktuální. Případné rozhodnutí odškodnění vymáhat by nepokládala za šťastné, uvedl tehdy premiér Babiš v reakci na písemnou interpelaci poslance Jiřího Valenty z KSČM. Valenta tak reagoval na záměr Polska odškodnění od Německa vymáhat.



Nežalujte EU jen kvůli Agrofertu, vzkazuje SPD vládě

Okamura tento týden ostrou kritikou na adresu české vlády nešetřil. Již dříve reagoval na rozhodnutí kabinetu Andreje Babiše zažalovat Evropskou komisi kvůli pozastavení dotací pro Agrofert.

Byl by rád, aby Česko komisi nezažalovalo pouze kvůli dotacím, ale i kvůli „vynucování inkluze, ve věci migrační politiky, potravin dvojí kvality, snahy o omezení legálního držení zbraní a v dalších případech otevřeného diktátu porušování práv českého státu a občanů,“ napsal na Facebooku.

Posteskl si však, že vláda žádnou takovou žalobu nechystá.