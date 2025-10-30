Babiš a Okamura nejsou nadlidé, mají chtít být vydáni, soudí Šebelová. Rajchl je bránil

Ostrá debata na CNN Prima NEWS se strhla v hádku mezi Jindřichem Rajchlem (SPD) a Michaelou Šebelovou (STAN). Ta tvrdí, že poslanecká imunita by se měla vztahovat pouze na záležitosti spojené s výkonem mandátu. Rajchl poznamenal, že ho to nezajímá a že pokud se to Šebelové nelíbí, tak má změnit zákon.

A o co konkrétně jde? Šebelová v debatě kritizovala přístup šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a předsedy hnutí SPD Tomia Okamury, kteří právě trestnímu stíhání čelí. Nová Sněmovna má rozhodnout, zda je vydá. Oba už dali najevo, že si to nepřejí, a od poslanců nové koaliční většiny i očekávají, že to nedovolí.

„Politici mají mít imunitu pouze na projevy související s výkonem poslaneckého mandátu,“ trvala na svém Šebelová.

Politici mají mít imunitu pouze na projevy související s výkonem poslaneckého mandátu, řekla Šebelová
Místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová ve Sněmovně (22. dubna 2025)
Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)
Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, už se dohodli na koaliční smlouvě. Na snímku Tomio Okamura. (29. října 2025)
Policie v minulosti požádala o vydání Tomia Okamury ke trestnímu stíhání. Obvinění se týká plakátu, který šířil podle vyšetřovatele nenávist a Okamurovi hrozí trest vězení až 3 roky. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš čelí obvinění ve známé kauze Čapí hnízdo.

Policie stíhá za šíření nenávisti nejen Okamuru, ale i hnutí SPD

„On se tváří, jako kdyby měli zavřít celou SPD. Za mě by se oba pánové měli postavit a říct: Já se cítím nevinen z těchto a z těchto důvodů,“ řekla dále v televizní debatě Šebelová.

„Sněmovna nemá rozhodovat o vině a nevině a nestojí nad zákonem, oni nejsou žádní nadlidi. To znamená, že mají sami říct, že chtějí být vydáni,“ dodala ve středečním pořadu 360°.

Poukázala přitom na případ primátora Prahy za SPOLU Bohuslava Svobody, který sám požádal o své vydání Poslaneckou sněmovnou. Následně byl v červnu roku 2022 zproštěn viny.

Rajchl odpověděl, že to, co politička říká, ho absolutně nezajímá. „Mě zajímá to, co je napsáno v tom zákoně. Pokud chcete zúžit imunitu, změňte zákon. Imunita je v tuto chvíli formována tak, jak je formulována.“ argumentoval Rajchl ve prospěch nevydání obou politiků.

