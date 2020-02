Okamuru rozčilila čtyři procenta SPD. Model je uplacený nebo lže, říká

„CVVM je směšná a trapná,“ napsal lídr SPD v pátek na svém facebookovém profilu poté, co CVVM zveřejnilo výsledky svého lednového měření. V něm se hned několik stran umístilo těsně nad na nebo nad hranicí vstupu do Sněmovny. Poslanci SPD by podle modelu do poslaneckých lavic již neusedli.



Okamurově hnutí totiž průzkum přisoudil pouze čtytřprocentní podporu. To Okamuru pobouřilo a výzkumníky nařkl, že SPD záměrně ubírají procenta. „CVVM nás dlouhodobě podsekává a je podle mě patrné, že nás chce očividně poškodit,“ uvedl.

Výzkumníci v páteční zprávě upozornili, že vzhledem k intervalu spolehlivosti měření nelze jasně říci, zda by se SPD do Sněmovny dostalo nebo ne. To se týká i dalších stran, konkrétně STAN, KDU-ČSL a TOP 09, které se umístily těsně nad pětiprocentní hranicí.

To, že CVVM jeho hnutí záměrně poškozuje, Okamura demonstruje na několika příkladech, kdy podle něj výsledek dopadl podstatně jinak, než vycházelo v průzkumu centra. „To v září 2017 dávalo Okamurově hnutí čtyři procenta, ale výsledek SPD ve volbách v říjnu byl 10,64 procenta,“ napsal. Ve zprávě, kterou CVVM o tomto průzkumu vydalo, však uvedlo SPD se 7,3 procenta.

Co je CVVM Centrum pro výzkum veřejného mínění je jedním z výzkumných oddělení Sociologického ústavu Akademie věd. Není tedy soukromou firmou, ale veřejnou výzkumnou instituci. Výzkumy na zakázku dělá centrum hlavně pro jiné veřejné instituce, jako jsou vysoké školy nebo orgány státní správy. Centrum pracuje také pro neziskové organizace.

Okamura dále tvrdí, že výzkumníci mu v květnovém modelu přisoudili pouze pětiprocentní podporu, jeho hnutí ale pak ve volbách do Evropského parlamentu získalo téměř deset procent. Zde však srovnává volební model do Poslanecké sněmovny s volbami do europarlamentu. CVVM k evropským volbám naposledy vydalo průzkum v dubnu 2019.

Zkrachovalá sluníčkářská ČSSD

Okamuru rozhořčil také výsledek, jehož dosáhli sociální demokraté. Ty by podle lednového modelu volilo 8,5 procent voličů a skončili by na čtvrtém místě. „Vážně někdo věří tomu, že tato zkrachovalá strana podporující masovou imigraci a islamizaci České republiky má takovouto podporu?“ ptá se.



Lídr SPD se také domnívá, že výzkumníci právě ČSSD záměrně nadržují. „Vidíme, že CVVM oproti reálu výsledky hnutí SPD zhruba dvakrát snižuje, zatímco u ČSSD dvojnásobně nadhodnocuje,“ dodal. Svým příznivcům proto doporučuje, aby si výsledky SPD vždy znásobili dvěma a u ČSSD je naopak dvěma vydělili.

Okamura si neodpustil ani osobní útoky. Upozorňuje, že ve vedení Centra pro výzkum veřejného mínění je Paulína Tabery, manželka šéfredaktora podle Okamury „sluníčkářského“ časopisu Respekt. Ten zase spojuje s podnikatelem Zdeňkem Bakalou, který vlastní vydavatelství časopisu a jehož média podle něj na SPD dlouhodobě útočí a zároveň podporují TOP 09.

Okamura se domnívá, že jedním z důvodů, proč to zmínění lidé dělají, je, že jeho hnutí upozorňuje na „Bakalovu lumpárnu s OKD i na další věci“. Zde naráží na kauzy týkající se privatizace bytů společnosti OKD, kterou se zabývá i vyšetřovací komise poslanecké sněmovny.



CVVM není nezávislé, říká

Tvrdí také, že celá kauza je spojená právě i s ČSSD, kterou podobně jako časopis nazývá „sluníčkářskou“. Jmenuje rovněž jejího současného i bývalého předsedu. „Hamáček je ze Sobotkovy líhně, který je zase velkým kámošem Radka Pokorného, který pomohl Bakalovi s vytěžením OKD,“ napsal.



Tímto výčtem chce Okamura dokázat, že CVVM není nezávislá organizace a lze pochybovat o její důvěryhodnosti. „Jsou buď uplacení, schválně lžou nebo jsou prostě neprofesionální a jsou to diletanti,“ zakončil. Sám se však již několikrát vyjádřil, že jakýmkoliv průzkumům veřejného mínění příliš nedůvěřuje.

Kritizované CVVM je součástí Sociologického ústavu Akademie věd. Je tedy financováno z veřejných peněz. Na svých webových stránkách uvádí, že sice někdy realizuje výzkumy na zakázku, ale nikdy nepracuje pro politické strany, hnutí nebo jednotlivé kandidáty.