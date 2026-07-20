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Okamura má za sebou první jednání v Šanghaji. Vzpomínalo se i na Zemana

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  7:57
Česká delegace vedená předsedou Poslanecké sněmovny Tomiem Okamurou (SPD) dorazila do čínské Šanghaje. Na letišti se dočkal vřelého uvítání jak z čínské strany, tak i od českých zástupců v Číně. Z letiště se kolona vydala do hotelu Hongqiao State Guest House, kde bude delegace bydlet do přesunu do Pekingu. Okamurova návštěva Číny potrvá do pátku.

Letadlo s Okamurou sedlo na letiště v Šanghaji v devět hodin ráno tamního času. První jednání jej čekalo už před půl dvanáctou. Žádný dlouhý přesun z letiště se ale nekonal. Jednání s předsedkyní Stálého výboru Šanghajského městského shromáždění lidových zástupců Huang Lixin se uskutečnilo v jedné z hotelových budov. Před tou hlavní přitom vlaje na počest Okamury česká vlajka.

„Naše návštěva je upřímnou snahou rozvíjet naše vztahy s Čínskou lidovou republikou,“ řekl v úvodu Okamura. Poté vysvětlil, proč vlastně do Číny se svou a podnikatelskou delegací zamířil. Například chce obnovit letecké linky také ze Šanghaje, přilákat čínské turisty zpět do České republiky nebo přivést české podnikatele a investory na čínský trh.

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) dorazil do Šanghaje (20. července 2026)
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) dorazil do Šanghaje (20. července 2026)
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) dorazil do Šanghaje (20. července 2026)
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) dorazil do Šanghaje (20. července 2026)
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„Moc si vážíme toho, že tady můžeme být a že tady můžeme opět navázat přátelské vztahy, Číňané mají rádi Prahu a my máme velký zájem o Čínu,“ sdělil Okamura. Následně v narážce na minulou vládu Petra Fialy (ODS) připomněl, že vztahy mezi oběma zeměmi měly sice „drobnou“přestávku, ale tu vyřešily loňské volby, po kterých se vlády ujal nový kabinet.

Během jednání Okamura také vyzdvihl vztahy, které měla s Čínou a jejím prezidentem Si Ťin-pchingem někdejší hlava státu Miloš Zeman. Odpoledne čeká předsedu české Sněmovny zahájení mimo jiné fóra hospodářského a obchodního dialogu, večer se pak přesune k terminálu Oriental Pearl Cruise, kde jej čeká plavba po řece Huangpu s výhledem na šanghajské mrakodrapy.

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Kromě podnikatelů doprovází Okamuru v Číně poslankyně a šéfka sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká (za Motoristy). „Je to důležitá cesta k oživení dobrých vazeb a kontaktů, protože Čína je neoddiskutovatelně čtvrtou největší zemí a všechny státy, jako Amerika, Rusko, Německo, nebo Francie, tak všichni mají zájem s ní navazovat dobré vztahy,“ sdělila iDNES.cz Vesecká.

Podle ní je návštěva plně v intencích programu Motoristů, a to zejména v ekonomické diplomacii. „Takže to je takové hlavní poslání,“ sdělila Vesecká. Okamura je v rámci své mise připraven také spolupracovat na případu Čecha zadrženého v Číně.

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„Jsme připraveni na jednání. Konzultovali jsme to s ministerstvem zahraničí i vedením tajné služby. Jednání se ale nedají dělat tak, že vzkazujeme něco do zahraničí přes média, to by jednání mohlo zhatit,“ řekl šéf Sněmovny. Podle něj má zadržený Čech čínskou manželku. Opoziční politici právě kvůli zadrženému Čechovi Okamuru před cestou vyzývali, aby celou svou misi zrušil.

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