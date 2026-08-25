Okamura odmítá návrh ministra Vojtěcha zakázat večer prodej alkoholu

„My s tím nesouhlasíme, protože si myslím, že není potřeba, aby pan ministr, vláda nebo stát diktoval dospělým lidem, zda si smí koupit po 21:00 pivo. To si myslím, že je opravdu příliš,“ řekl Okamura.
„My jsme proti takovým zákazům, protože každý dospělý občan cestou z práce, když si bude chtít koupit ve večerce plechovku s pivem, tak SPD mu to určitě zakazovat nebude,“ uvedl předseda Sněmovny a hnutí SPD.
Koaliční rada se sejde v úterý v průběhu jednání Sněmovny.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch slíbil na konci července v Senátu, že předloží návrhy, které by měly vést k poklesu spotřeby alkoholu.
„Budu se snažit o to, abychom skutečně přijali opatření, která povedou ke snížení nadměrné extenzivní konzumace alkoholu, kterou v České republice máme v porovnání s ostatními zeměmi,“ řekl Vojtěch na veřejném slyšení Politika závislostí jako společná odpovědnost státu.
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Vojtěch slibuje opatření ke snížení konzumace alkoholu. Řekl, která zvažuje
Na dotaz iDNES.cz, jaké návrhy zvažuje, odvětil, že zaměřit se chce třeba na otázku reklamy na alkohol. Je přesvědčen, že by se měla nastavit přísnější pravidla. Podle něj není v pořádku, pokud reklama na alkohol běží v čase, kdy se na televizi dívají děti na pohádku nebo mladiství.
Inspiraci vidí Vojtěch i v Polsku. „Nedávno přijalo úpravu, kdy si upravují prodejní dobu alkoholu v obchodech sama města. To je něco, co také zvažujeme. Obrací se na mě některá města nebo městská policie, že má problém s tím, pokud se ve večerkách alkohol prakticky nekontrolovaně prodává,“ řekl iDNES.cz Vojtěch.