Okamura navrhuje snížit schodek rozpočtu škrtem výdajů na uprchlíky z Ukrajiny

„Dávky Ukrajincům jsou opravdu v obrovské výši. Přibližně 8 miliard, je ta humanitární dávka pro Ukrajince, plus jsou 4 miliardy další za nepracující Ukrajince platí stát dosud na zdravotním pojištění, dohromady 12 miliard,“ řekl před Úřadem vlády Okamura.
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš přitom již v neděli takový škrt, jaký by si představovala SPD, odmítl.
Ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané, a klesají, řekl Babiš
„Ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané, a my platíme za ně poplatek za státní pojištěnce, to je 90 tisíc dětí a 60 tisíc důchodců. A ty dávky klesají,“ řekl Babiš v České televizi.
Současná vláda přestala zveřejňovat, kolik uprchlíci do rozpočtu přinášejí. Už v minulém roce byly jejich odvody vyšší, než kolik stát vyplácí na humanitární dávku.
„Nezveřejňovat, kolik uprchlíci z Ukrajiny přinášejí do rozpočtu, má jediný cíl – rozdmýchávat nenávist. Přitom to umíme spočítat a víme, že dlouhodobě do rozpočtu přinášejí více peněz, než kolik vynakládáme na pomoc. Vláda by si měla uvědomit, že obory jako stavebnictví, sociální služby či zdravotnictví se bez těchto lidí neobejdou,“ kritizoval za to vládu ANO, SPD a Motoristů sobě po jejím nástupu exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.
„V žádném případě se nebudeme dotýkat v našich návrzích peněz pro slušné české občany. My chceme, aby pokračovala maximální možná podpora zdravotně postižených spoluobčanů, rodin s dětmi, pracujících občanů. Důchody aby stoupaly,“ prohlásil šéf SPD.
„Kde ale prostor vidíme, tak jsou to výdaje České republiky do zahraničí. To znamená jak vůči cizincům, tak i vůči zahraničním zemím, anebo různé poplatky i zahraničním organizacím,“ vyjmenoval Okamura.
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