Zrušit víza a přivézt terakotovu armádu. Okamura prozradil své plány v Číně

Dalším cílem Okamury bude podle jeho slov přitáhnout více čínských turistů do Česka, kterých jezdí třetina oproti době před covidem.
„Chci, aby sem jezdili více a utráceli peníze, bude to vítaný příjem pro rozpočet,“ uvedl předseda Sněmovny. Řekl, že chce i proto v Číně jednat o více přímých leteckých spojeních.
S předsedou Sněmovny poletí čtyři desítky podnikatelů, Čínu jako preferovanou destinaci si podle Tomia Okamury vyžádal Svaz průmyslu a dopravy. „Tomuto požadavku jsme vyšli rádi vstříc,“ řekl šéf SPD.
„Velice usilují o obchodní kontrakty s Čínou, mají tam předjednaných spoustu kontraktů,“ uvedl na tiskové konferenci ve Sněmovně Okamura.
Zamíří do Pekingu, do Šanghaje, Chang-čou nebo Čcheng-tu. Cesta by se měla uskutečnit mezi 19. a 25. červencem.
Okamura chce z Číny dostat i terakovotou armádu
Partnery chce při jednáních požádat Okamura také o uspořádání výstavy terakotové armády v Praze.
„Připravili jsme ve spolupráci s Národním muzeem kompletní materiál včetně výstavních prostor, způsobu zabezpečení na tuto světovou výstavu, kterou tuším Čína vyvezla do světa pouze třikrát,“ uvedl šéf Sněmovny a SPD.
Jednat kvůli tomu v Číně bude s ministrem kultury a cestovního ruchu či s šéfem čínského parlamentu.