Okamura i Vystrčil by podle programu měli v pondělí vystoupit s proslovem. Vystoupit by na místě měl i turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan a předseda Parlamentního shromáždění Marcos Perestrello.
Předsedové komor parlamentu budou Česko společně reprezentovat podruhé. V únoru společně navštívili jednání předsedů parlamentů visegrádské čtyřky, na kterém se přeli kvůli Ukrajině.
Zatímco Okamura souhlasil s maďarskou kritikou Evropské komise, šéf Senátu zase s Poláky spíše upozorňoval, že náš soupeř je na Východě, nikoliv v Bruselu.
„Musíme zabránit tomu, aby klimatická politika Evropské komise zničila náš průmysl. Naše nová česká vláda se nechce podílet na dalších ekologických regulacích. Jsme přesvědčeni, že je třeba nejen odsunout platnost, ale kompletně zrušit nové emisní povolenky ETS2 i zrušit zákaz aut na spalovací motory od roku 2035,“ prohlásil tehdy Okamura v Budapešti.
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Šéfové parlamentů se přeli kvůli Ukrajině. Okamura byl s Maďary, Vystrčil s Poláky
Mezi předsedy Sněmovny a Senátu panuje už delší dobu napětí. To bylo vidět nejen v Budapešti, ale také nedávno v televizní debatě na CNN Prima News. Dusno bylo zejména kvůli pomoci Ukrajině. Okamuru nenechala klidným Vystrčilova slova o tom, že si podle něj šéf SPD přeje, aby Ukrajina ve válce s Ruskem kapitulovala.
„Je potřeba vyvrátit ty lži, ale naštěstí už vás, pane předsedo Senátu, každý zná. Vy lžete, kudy chodíte,“ naštval se Okamura.
Vystrčil pak obvinění taktéž nenechal bez odezvy. „Vyprošuji si, aby tohle pan předseda říkal. Tohle chování si nechte do Sněmovny na svoji pozici předsedy. Dáváte tím krásný příklad ostatním, jak je správné se chovat,“ reagoval šéf Senátu. O Okamurovi dále řekl, že mluví „prokremelsky“.